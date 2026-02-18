ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt Bayer auf 'Verkaufen' - Teuer erkaufte Planbarkeit
- DZ Bank senkt Fair Value Bayer 51 auf 42 Verkauf!!
- Glyphosat-Vergleich USA 21 Jahre einheitlich Plan.
- Kurzfristig Kursdruck, langfristig möglich Gewinn.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 51 auf 42 Euro gesenkt und die Papiere von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft. Aus Sicht des Experten Peter Spengler ist der Glyphosat-Vergleich in den USA ein "teuer erkaufter Schritt zu mehr Planungssicherheit", wie er am Mittwoch schrieb. Der nun vorgelegte Vergleich unterscheide sich wesentlich von einem früheren Versuch aus dem Jahr 2020. Es handele sich um ein langfristig auf 21 Jahre angelegtes Entschädigungsprogramm, das sowohl aktuelle als auch zukünftige Kläger in einem einheitlichen Rahmen berücksichtige. Spengler zufolge könnte sich der Schritt langfristig lohnen. Es gebe andere teure Beispiele, in denen sich die Risikosituation der betroffenen Unternehmen langfristig deutlich verbessert habe. Mit der Senkung des fairen Werts reagiert der Experte auf die erhöhten finanziellen Belastungen für die Leverkusener und den kurzfristig erwarteten Kursdruck./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,21 % und einem Kurs von 44,15 auf Tradegate (18. Februar 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -6,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 43,13 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -43,14 %/+22,81 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Bayer versucht derzeit alles, um seine finanzielle Lage möglichst defensiv darzustellen. Vielleicht besteht eine Chance, dass so der Supreme Court positiv beeinflusst werden kann.
Sollte das Supreme‑Court‑Verfahren abgeschlossen sein, hoffe ich, dass Bayer wieder die Grundlage hat, die Dividende anzuheben – vielleicht auf rund 1,50 €. In meinem Fall würde das einer Dividendenrendite von fast 4 % entsprechen.
Den Absturz der Aktie habe ich leider voll miterlebt:
Ich bin 2022 groß bei 53 € eingestiegen und habe 2023 bei knapp 60 € nochmal deutlich nachgekauft. Erst durch die langfristigen monatlichen Sparpläne konnte ich meinen Einstandskurs auf etwa 38 € senken. Trotzdem gehe ich davon aus, dass mich die Aktie noch vermutlich die nächsten 15 Jahre begleiten wird.
Leute, jeder Post, der den Namen "Baumann" enthält, trägt hier nichts bei. Morgen zählt - nicht gestern.
Der Termin für die mündliche Anhörung vorm SCOTUS steht seit gestern fest. Sie findet am 27.04.2026 statt.