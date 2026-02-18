    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGlobal Payments AktievorwärtsNachrichten zu Global Payments

    Global Payments - Aktie legt am 18.02.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die Global Payments Aktie bisher um +4,89 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Global Payments Aktie.

    Besonders beachtet! - Global Payments - Aktie legt am 18.02.2026 stark zu
    Foto: adobe.stock.com

    Global Payments ist ein führender Anbieter von Zahlungstechnologielösungen mit einer starken Marktpräsenz und innovativen Dienstleistungen. Hauptkonkurrenten sind PayPal, Square und Fiserv. Das Unternehmen bietet integrierte Zahlungslösungen und hebt sich durch globale Reichweite und maßgeschneiderte Lösungen ab.

    Global Payments aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 18.02.2026

    Die Global Payments Aktie konnte bisher um +4,89 % auf 61,74 zulegen. Das sind +2,88  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,85 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Global Payments Aktie. Nach einem Plus von +1,85 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 61,74, mit einem Plus von +4,89 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Obwohl sich die Global Payments Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -6,09 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Global Payments Aktie damit um -4,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,66 %. Im Jahr 2026 gab es für Global Payments bisher ein Minus von -13,45 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,45 % geändert.

    Global Payments Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,51 %
    1 Monat -7,66 %
    3 Monate -6,09 %
    1 Jahr -42,49 %

    Informationen zur Global Payments Aktie

    Es gibt 280 Mio. Global Payments Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,49 Mrd.EUR € wert.

    Global Payments Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results


    Global Payments Inc. (NYSE: GPN) today announced results for the fourth quarter and year ended December 31, 2025. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20260218973644/en/ “2025 was …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Global Payments

    Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,27 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,48 %. PayPal notiert im Plus, mit +0,55 %.

    Global Payments Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Global Payments Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Global Payments Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Global Payments

    +6,56 %
    +1,62 %
    -0,44 %
    +0,71 %
    -38,61 %
    -42,25 %
    -60,88 %
    +362,68 %
    ISIN:US37940X1028WKN:603111



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
