Silber explodiert plus +2,62 % auf 75,45 USD

Zeitraum Performance 1 Woche -6,54 % 1 Monat -16,10 % 3 Monate +50,66 % 1 Jahr +130,42 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Silber 75,45. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 21,68441USD. Heute, bei 75,45USD, wäre daraus ein Vermögen von 3.479,60USD geworden – ein Plus von +247,96 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein vorsichtig-bullishes Sentiment: Fundamentaldaten (langjähriges Angebotsdefizit, Lagerabbau; Hecla realisierte Q4 ~69 USD vs Spot ~55 USD → ≈60% Prämie) und positive technische Signale (RSI-Umkehr, höheres Tief) sprechen für Kursdruck nach oben. Kurzfristig wird vor möglichen Effekten durch noch nicht abgewickelte COMEX-Kontrakte gewarnt. Letzte 14 Tage: nicht angegeben.