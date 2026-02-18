Silberpreis
Silber explodiert plus +2,62 % auf 75,45 USD
Bullen treiben Silber nach oben: Kurs +2,62 % bei 75,45 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,54 %
|1 Monat
|-16,10 %
|3 Monate
|+50,66 %
|1 Jahr
|+130,42 %
Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 21,68441USD. Heute, bei 75,45USD, wäre daraus ein Vermögen von 3.479,60USD geworden – ein Plus von +247,96 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein vorsichtig-bullishes Sentiment: Fundamentaldaten (langjähriges Angebotsdefizit, Lagerabbau; Hecla realisierte Q4 ~69 USD vs Spot ~55 USD → ≈60% Prämie) und positive technische Signale (RSI-Umkehr, höheres Tief) sprechen für Kursdruck nach oben. Kurzfristig wird vor möglichen Effekten durch noch nicht abgewickelte COMEX-Kontrakte gewarnt. Letzte 14 Tage: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|379,55EUR
|+0,82 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|133,41EUR
|+0,81 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|280,34EUR
|+0,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|395,68EUR
|+3,36 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|106,77EUR
|+1,21 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|598,90EUR
|+3,38 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|397,86EUR
|+0,78 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|80,53EUR
|+0,83 %
|Long
|1
|0,00
|133,50EUR
|+0,83 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,548EUR
|-0,35 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.