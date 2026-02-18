Silver Storm veräußert gedeckelte Royalty außerhalb seines Kernportfolios im US-Bundesstaat Nevada

Toronto, Ontario, 18. Februar 2026 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. („Silver Storm“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: SVRS | OTCQX: SVRSF | FWB: SVR) freut sich, den Verkauf einer gedeckelten Produktions-Bruttoroyalty für das Konzessionsgebiet Springer Mine & Mill („Springer-Royalty“) im US-Bundesstaat Nevada bekannt zu geben, das nicht zum Kernportfolio des Unternehmens zählt. Mit dem Verkauf wurde ein Bruttoerlös in Höhe von 2.183.000 CAD in bar erzielt.

Das Unternehmen hatte die Springer-Royalty im Rahmen der Übernahme von 100 % der ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Stammaktien der Firma Till Capital Corp. („Till“) im Jahr 2025 erworben (mehr dazu in der am 18. Juli 2025 veröffentlichten Pressemitteilung mit dem Originaltitel „Silver Storm Mining and Till Capital Corporation Announce Completion of Plan of Arrangement“). Das Royalty-Portfolio von Till umfasste vier Bergbau-Royalties, zu denen auch die Springer-Royalty zählt, welche mit 2.500.000 USD gedeckelt ist.

President und CEO Greg McKenzie erläutert: „Silver Storm erwarb Till zum Transaktionswert von 7.200.000 CAD. Darin enthalten war auch ein Barbetrag in Höhe von rund 6.200.000 CAD, über den Till vor dem Abschluss der Transaktion verfügte. Demnach war das Mineralbeteiligungs- und Royalty-Portfolio von Till mit rund 1.000.000 CAD zu bewerten. Der Verkauf der Springer-Royalty bot eine günstige Gelegenheit, um eines unserer Royalty-Assets, das nicht zum Kernportfolio gehört, zu monetarisieren und gleichzeitig mehr finanzielle Flexibilität und zusätzliche Liquidität im Vorfeld einer möglichen Wiederaufnahme des Betriebs im La Parrilla Silver Mine Complex im zweiten Quartal 2026 zu bekommen.”

Über Silver Storm Mining Ltd.

Silver Storm Mining Ltd. besitzt Silberprojekte in fortgeschrittenem Stadium im mexikanischen Bundesstaat Durango. Silver Storm ist bestrebt, die Wiederinbetriebnahme des zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenkomplexes La Parrilla voranzutreiben – einem ertragreichen Betrieb, der aus einer Mühle mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag (tpd) und drei Untertageminen besteht. Das Unternehmen hält auch sämtliche Rechte und Anteile am Projekt San Diego, das zu den größten unerschlossenen Silberkonzessionen in Mexiko zählt. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie auf unserer Website unter www.silverstorm.ca.