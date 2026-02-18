    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Weimer zu Fehlern beim ZDF

    'unangenehmer Vorgang'

    Weimer zu Fehlern beim ZDF - 'unangenehmer Vorgang'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Mit Blick auf einen fehlerhaften ZDF-Beitrag unter anderem mit Künstlicher Intelligenz (KI) generiertem Material hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer von einem "unangenehmen Vorgang" gesprochen. Das untergrabe ein Stück weit auch die Glaubwürdigkeit des Senders, sagte der parteilose Politiker dem Sender Welt TV. "Aber die Kollegen haben sich entschuldigt. Sie haben einen Fehler gemacht. Ich finde, damit ist die Sache dann auch gut." Fehler passierten in vielen Redaktionen.

    Das ZDF hatte mit einem Nachrichtenbeitrag im "heute journal" über die Einsätze der US-Migrationsbehörde ICE für Aufsehen gesorgt, weil die Redaktion darin unter anderem mit KI generierte Bilder verwendet hatte.

    ZDF räumt Fehler in Nachrichtenbeitrag ein

    Im "heute journal" räumte das ZDF später Fehler ein und bat die Zuschauer um Entschuldigung. Nach Angaben des ZDF enthielt der Beitrag vom Sonntag zwei Fehler. Der Einsatz solcher mit KI generierten Bilder und Videos von Menschen, Ereignissen und politischen Zusammenhängen sei im Nachrichtenbereich nicht möglich - Ausnahme sei nur, wenn der Beitrag ausdrücklich KI-Fälschungen thematisiere. In diesem Fall hätte auch eine Kennzeichnung nicht gereicht, hieß es vom Sender.

    Zum anderen habe eine Szene reale Aufnahmen gezeigt, die jedoch aus einem anderen Kontext aus dem Jahr 2022 stammten und nicht von einem aktuellen ICE-Einsatz.

    Zuvor hatte der Sender auf Anfrage mitgeteilt, dass in dem Beitrag zu Einsätzen der US-Migrationsbehörde ICE KI-generierte Bilder verwendet worden seien, die hätten gekennzeichnet werden müssen. Diese Kennzeichnung sei bei der Überspielung des Beitrags aus technischen Gründen nicht übertragen worden./thn/DP/jha






    dpa-AFX
