Rheinmetall darf Blohm+Voss und NVL übernehmen
- Rheinmetall kauft NVL-Marinesparte von Lürssen
- EU-Kommission sieht keine Wettbewerbsbedenken
- Übernahme umfasst Blohm+Voss und vier Werften!
BRÜSSEL/DÜSSELDORF/BREMEN (dpa-AFX) - Rheinmetall darf nach einer Entscheidung der EU-Kommission die Militärsparte NVL der Bremer Werftengruppe Lürssen kaufen. Deutschlands größter Rüstungskonzern hatte sich im September mit Lürssen auf den Kauf geeinigt. Dazu zählt auch die Blohm+Voss-Werft im Hamburger Hafen.
"Die Transaktion betrifft in erster Linie den Bau von Überwasserschiffen und damit verbundene Dienstleistungen im Verteidigungssektor", teilten die Wettbewerbshüter der Europäischen Union mit. Angesichts begrenzter Auswirkungen auf die Marktstruktur äußerten sie nach ihrer Prüfung keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken.
Rheinmetall will in den Marine-Bereich
Mit der Übernahme will sich Rheinmetall breiter aufstellen und den Marine-Schiffbau als zusätzliches Geschäftsfeld erschließen. Der Konzern baut bisher keine eigenen Schiffe, macht aber Geschäfte mit der Marine, etwa mit Schiffsgeschützen und mit Lasermodulen. Die Parteien vereinbarten Stillschweigen über den Kaufpreis.
Die private Werftengruppe Lürssen ist seit Oktober 2021 zweigeteilt in die Marinesparte Naval Vessels Lürssen (NVL) und in eine Jachtsparte. NVL ist auf die Konstruktion und Fertigung von Marine- und Behördenschiffen für die Deutsche Marine und Kunden weltweit spezialisiert. In Deutschland gehören zu NVL vier Werften: die Peene-Werft in Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern), Teile von Blohm+Voss und die Norderwerft in Hamburg sowie die Neue Jadewerft in Wilhelmshaven. Hinzu kommen Standorte in Bulgarien, Kroatien, Ägypten und Brunei./wea/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 1.648 auf Tradegate (18. Februar 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +2,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 75,63 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.075,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +3,28 %/+33,66 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Tagesanalyse auf Grundlage 1T-Chart :
Kurzfristiger Trend: Abwärts-/Korrekturphase nach dem letzten Hoch um 2.007€ mit tieferen Hochs. Der Kurs handelt aktuell um 1.613€ und bleibt unter dem letzten Angebotscluster.
Mittelfristiger Trend: Übergeordnet weiter konstruktiv, aber die mittelfristige Struktur ist angeschlagen, solange der Bereich um 1.760€–1.800€ nicht zurückerobert und gehalten wird. Der größere Trendkanal wirkt noch als “Rahmen”, das Momentum ist derzeit defensiv.
Marktstruktur (BOS/MSS): Der starke Abverkauf nach dem Hoch war ein MSS nach unten (Trendwechsel kurzfristig). Ein belastbarer BOS nach oben entsteht erst wieder, wenn ein markantes Pivot-High zurückgewonnen wird (praktisch: Close über 1.760€–1.800€), danach braucht es zwingend den Rücklauf und die Bestätigung (Pullback-Long).
Nachfragezonen (Demand):
1.350€–1.420€ (sichtbarer Support-/Reaktionsbereich; „Must-hold“, sonst Abwärtsfortsetzung wahrscheinlich)
1.500€–1.560€ (Zwischen-Support/Range-Boden der letzten Rebounds)
Angebotszonen (Supply):
1.760€–1.800€ (zentrale Rückeroberungszone, mehrfacher Deckel)
1.880€–1.920€ (nächste Angebotszone im Abwärtsarm)
2.000€–2.020€ (Hoch-/Extremzone)
Trigger (nur Pullback-Long: Breakout → Rücklauf → Bestätigung):
Breakout: Tagesschluss über 1.800€ (idealerweise mit ATR-Expansion und Volumen über Durchschnitt)
Rücklauf: Pullback in 1.740€–1.800€
Bestätigung: bullischer Close wieder >1.800€ (höheres Tief im Pullback)
Entry (Zone): 1.740€–1.800€
Tagesfazit: Unter 1.760€ bleibt es korrektiv/risikoreich für Long. Handelbar wird es erst bei Rückeroberung 1.800€ mit anschließendem Pullback und Bestätigung. Unter 1.350€–1.420€ kippt das Bild klar bärisch.
Chart:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/26041/board/20260217091426-5dead47a8391969360810054ed28877755958346fe09d0d0d.png
# Dies ist nur informeller Natur, keine Anlageberatung #
Liebe Forum Freunde, bitte die Beiträge der beiden Herren ignorieren und nicht darauf Antworten. Ich habe beide auf Ignorieren gesetzt,
Ich verstehe die ganze Diskussion über diese sogenannten Stützungskäufe nicht. Warum lasst Ihr Euch immer wieder von dem Mrsir zun diesen sinnlosen Diskussionen verleiten? Diese Käufe geben überhaupt nichts her für eine Pro- oder Kontradiskussion und sind letztlich für den Kursverlauf völlig unbedeutend.