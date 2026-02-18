    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    Rheinmetall darf Blohm+Voss und NVL übernehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall kauft NVL-Marinesparte von Lürssen
    • EU-Kommission sieht keine Wettbewerbsbedenken
    • Übernahme umfasst Blohm+Voss und vier Werften!
    Rheinmetall darf Blohm+Voss und NVL übernehmen
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    BRÜSSEL/DÜSSELDORF/BREMEN (dpa-AFX) - Rheinmetall darf nach einer Entscheidung der EU-Kommission die Militärsparte NVL der Bremer Werftengruppe Lürssen kaufen. Deutschlands größter Rüstungskonzern hatte sich im September mit Lürssen auf den Kauf geeinigt. Dazu zählt auch die Blohm+Voss-Werft im Hamburger Hafen.

    "Die Transaktion betrifft in erster Linie den Bau von Überwasserschiffen und damit verbundene Dienstleistungen im Verteidigungssektor", teilten die Wettbewerbshüter der Europäischen Union mit. Angesichts begrenzter Auswirkungen auf die Marktstruktur äußerten sie nach ihrer Prüfung keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken.

    Rheinmetall will in den Marine-Bereich

    Mit der Übernahme will sich Rheinmetall breiter aufstellen und den Marine-Schiffbau als zusätzliches Geschäftsfeld erschließen. Der Konzern baut bisher keine eigenen Schiffe, macht aber Geschäfte mit der Marine, etwa mit Schiffsgeschützen und mit Lasermodulen. Die Parteien vereinbarten Stillschweigen über den Kaufpreis.

    Die private Werftengruppe Lürssen ist seit Oktober 2021 zweigeteilt in die Marinesparte Naval Vessels Lürssen (NVL) und in eine Jachtsparte. NVL ist auf die Konstruktion und Fertigung von Marine- und Behördenschiffen für die Deutsche Marine und Kunden weltweit spezialisiert. In Deutschland gehören zu NVL vier Werften: die Peene-Werft in Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern), Teile von Blohm+Voss und die Norderwerft in Hamburg sowie die Neue Jadewerft in Wilhelmshaven. Hinzu kommen Standorte in Bulgarien, Kroatien, Ägypten und Brunei./wea/DP/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 1.648 auf Tradegate (18. Februar 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +2,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 75,63 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.075,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +3,28 %/+33,66 % bedeutet.




    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetall-Kurs, Bewertung und Technik: Diskussion über jüngste Kursschwäche (Friedensspekulationen, kleiner Streubesitz), CEO-Aussagen zu ambitioniertem Umsatzwachstum und Produktionsüberhang bei Munition, anstehender Geschäftsbericht 2025 als Kurs‑Trigger. Technisch: zentraler Widerstand 1.760–1.800€, wichtiger Support 1.350–1.420€. Auftragmeldungen (Schweden, Portugal) vs. gestoppter Bundestagsauftrag und unsichere Militärfinanzierung als kurzfristige Treiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Rheinmetall darf Blohm+Voss und NVL übernehmen Rheinmetall darf nach einer Entscheidung der EU-Kommission die Militärsparte NVL der Bremer Werftengruppe Lürssen kaufen. Deutschlands größter Rüstungskonzern hatte sich im September mit Lürssen auf den Kauf geeinigt. Dazu zählt auch die …
