Nestle, Bayer, Novo Nordisk und Ryanair - Die Analystenstimmen des Tages

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor den am 19. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet laut ihrem Ausblick vom Dienstagabend mit einem moderaten Umsatzwachstum von etwas mehr als 3 Prozent. Der Fokus der Anleger dürfte aber vor allem auf der Prognose für 2026 liegen sowie der Art und Weise, wie der Nahrungsmittelhersteller die finanziellen Auswirkungen des Rückrufs von Säuglingsnahrung - über den direkten Effekt von "deutlich weniger als 0,5 Prozent des Umsatzes" hinaus.

DZ Bank senkt den Aktienwert für Bayer

-8,57 % -6,00 % +12,80 % +78,52 % +132,04 % -17,23 % -9,08 % -48,98 % +215,03 % ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 51 auf 42 Euro gesenkt und die Papiere von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft. Aus Sicht des Experten Peter Spengler ist der Glyphosat-Vergleich in den USA ein "teuer erkaufter Schritt zu mehr Planungssicherheit", wie er am Mittwoch schrieb. Der nun vorgelegte Vergleich unterscheide sich wesentlich von einem früheren Versuch aus dem Jahr 2020. Es handele sich um ein langfristig auf 21 Jahre angelegtes Entschädigungsprogramm, das sowohl aktuelle als auch zukünftige Kläger in einem einheitlichen Rahmen berücksichtige. Spengler zufolge könnte sich der Schritt langfristig lohnen. Es gebe andere teure Beispiele, in denen sich die Risikosituation der betroffenen Unternehmen langfristig deutlich verbessert habe. Mit der Senkung des fairen Werts reagiert der Experte auf die erhöhten finanziellen Belastungen für die Leverkusener und den kurzfristig erwarteten Kursdruck.

Barclays stuft Novo Nordisk auf "Equal Weight"

-0,77 % +0,89 % -19,25 % +0,17 % -45,68 % -36,97 % +32,89 % +82,79 % +2.366,27 % ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Die britische Investmentbank Barclays hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Die jüngsten Verschreibungsdaten für die tägliche orale Einnahme des Abnehmmittels Wegovy erschienen ermutigend, schrieb James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung.

JPMorgan stuft Ryanair auf "Overweight"

-0,44 % +0,29 % -4,15 % +6,37 % +34,15 % +81,41 % +70,07 % +95,42 % +441,93 % ISIN:IE00BYTBXV33WKN:A1401Z Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers wertete am Dienstag den monatlichen Preismonitor für europäische Billigfluggesellschaften mit den Daten von RDC Aviation aus. Im Januar seien die Preise im Vergleich zum Vormonat stärker gestiegen als im Dezember - bei Easyjet und Ryanair sogar um 8 Prozent. Insgesamt deuteten die RDC-Daten auf eine solide Preisentwicklung im ersten Quartal hin, was mit den positiven kurzfristigen Unternehmenskommentaren von Ende Januar übereinstimme. Gowers bleibt jedoch vorsichtig im Hinblick auf Kurzstreckenflüge, insbesondere bei stärker auf Großbritannien fokussierten Fluggesellschaften. Im Sommer könnte nämlich ein Überangebot bestehen.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,71 CHF , was eine Steigerung von +15,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer