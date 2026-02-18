Buy or Goodbye?
Nestle, Bayer, Novo Nordisk und Ryanair - Die Analystenstimmen des Tages
Nestle, Bayer, Novo Nordisk und Ryanair: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.
- JPMorgan hält Nestlé neutral, Fokus auf Q4/26.
- DZ Bank senkt Bayer, Glyphosat-Deal erhöht Last
- Barclays hält Novo; Wegovy gut, JPM Ryanair!!!
JPMorgan stuft Nestle auf "Neutral"
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor den am 19. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet laut ihrem Ausblick vom Dienstagabend mit einem moderaten Umsatzwachstum von etwas mehr als 3 Prozent. Der Fokus der Anleger dürfte aber vor allem auf der Prognose für 2026 liegen sowie der Art und Weise, wie der Nahrungsmittelhersteller die finanziellen Auswirkungen des Rückrufs von Säuglingsnahrung - über den direkten Effekt von "deutlich weniger als 0,5 Prozent des Umsatzes" hinaus.
DZ Bank senkt den Aktienwert für Bayer
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 51 auf 42 Euro gesenkt und die Papiere von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft. Aus Sicht des Experten Peter Spengler ist der Glyphosat-Vergleich in den USA ein "teuer erkaufter Schritt zu mehr Planungssicherheit", wie er am Mittwoch schrieb. Der nun vorgelegte Vergleich unterscheide sich wesentlich von einem früheren Versuch aus dem Jahr 2020. Es handele sich um ein langfristig auf 21 Jahre angelegtes Entschädigungsprogramm, das sowohl aktuelle als auch zukünftige Kläger in einem einheitlichen Rahmen berücksichtige. Spengler zufolge könnte sich der Schritt langfristig lohnen. Es gebe andere teure Beispiele, in denen sich die Risikosituation der betroffenen Unternehmen langfristig deutlich verbessert habe. Mit der Senkung des fairen Werts reagiert der Experte auf die erhöhten finanziellen Belastungen für die Leverkusener und den kurzfristig erwarteten Kursdruck.
Barclays stuft Novo Nordisk auf "Equal Weight"
Die britische Investmentbank Barclays hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Die jüngsten Verschreibungsdaten für die tägliche orale Einnahme des Abnehmmittels Wegovy erschienen ermutigend, schrieb James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung.
JPMorgan stuft Ryanair auf "Overweight"
Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers wertete am Dienstag den monatlichen Preismonitor für europäische Billigfluggesellschaften mit den Daten von RDC Aviation aus. Im Januar seien die Preise im Vergleich zum Vormonat stärker gestiegen als im Dezember - bei Easyjet und Ryanair sogar um 8 Prozent. Insgesamt deuteten die RDC-Daten auf eine solide Preisentwicklung im ersten Quartal hin, was mit den positiven kurzfristigen Unternehmenskommentaren von Ende Januar übereinstimme. Gowers bleibt jedoch vorsichtig im Hinblick auf Kurzstreckenflüge, insbesondere bei stärker auf Großbritannien fokussierten Fluggesellschaften. Im Sommer könnte nämlich ein Überangebot bestehen.
Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)