Über 10 Prozent Plus: Garmin zündet an der Börse den Turbo!

Für das Gesamtjahr weist Garmin einen Rekordumsatz von 7,25 Milliarden US-Dollar aus. Das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Alle fünf Segmente erzielten neue Höchstwerte. Der operative Gewinn erreichte 1,88 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Zuwachs von 18 Prozent. Das verwässerte Ergebnis je Aktie nach GAAP lag bei 8,59 US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 16 Prozent auf 8,56 US-Dollar.

Garmin, Hersteller von Smartwatches und Multisportuhren sowie Navigationssystemen und GPS-Geräten, hat das Geschäftsjahr 2025 mit historischen Bestmarken abgeschlossen. Der Konzern steigerte den Umsatz im vierten Quartal auf 2,12 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der operative Gewinn kletterte um 19 Prozent auf 614 Millionen US-Dollar. Die operative Marge verbesserte sich auf 28,9 Prozent.

Vorbörslich legte die Aktie in New York um 11,67 Prozent auf 242,50 US-Dollar zu (Stand 13:30 Uhr MEZ).

Vorstand lobt Strategie und Produkte

Cliff Pemble, President und Chief Executive Officer, erklärte: "2025 war für Garmin ein weiteres Jahr mit bemerkenswertem Wachstum und Erfolgen, mit einem Rekordumsatz, Rekordumsätzen in allen fünf Segmenten und einem Rekordbetriebsergebnis."

Er führte den Erfolg auf die strategische Diversifizierung und starke Produkte zurück: "Wir führen diese starke Leistung auf unsere strategische Ausrichtung auf Marktdiversifizierung und die Entwicklung hochwertiger Produkte zurück, die für das Leben unserer Kunden unverzichtbar sind."

Mit Blick nach vorn zeigte sich Pemble optimistisch. "Mit Blick auf die Zukunft gehen wir davon aus, dass wir diese Dynamik mit vielen spannenden neuen Produkteinführungen im Laufe des Jahres weiter ausbauen können", so der Vorstandschef.

Starker Ausblick für 2026

Für 2026 stellt Garmin einen Umsatz von 7,9 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Das wäre ein Anstieg um 9 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll 9,35 US-Dollar erreichen. Die prognostizierte Bruttomarge liegt bei 58,5 Prozent, die operative Marge bei 25,5 Prozent.

Dividende steigt um 17 Prozent

Der Verwaltungsrat will die Dividende deutlich anheben. Aktionäre sollen für 2026 insgesamt 4,20 US-Dollar je Aktie erhalten. Das entspricht einer Erhöhung um 17 Prozent. Die Auszahlung soll in 4 Tranchen zu je 1,05 US-Dollar erfolgen.

Zusätzlich kündigte das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm an. Bis Ende Dezember 2028 dürfen eigene Aktien im Volumen von bis zu 500 Millionen US-Dollar zurückgekauft werden. Das neue Programm ersetzt das bisherige Volumen von 300 Millionen US-Dollar, von dem bereits 244 Millionen US-Dollar genutzt wurden.

Garmin kombiniert damit operative Stärke mit einer offensiven Kapitalrückführung. Der Konzern setzt auf Wachstum, Innovation und höhere Ausschüttungen zugleich.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Garmin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,33 % und einem Kurs von 203EUR auf Lang & Schwarz (18. Februar 2026, 13:36 Uhr) gehandelt.