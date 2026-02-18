    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGarmin AktievorwärtsNachrichten zu Garmin

    Dividende steigt deutlich

    385 Aufrufe 385 0 Kommentare 0 Kommentare

    Über 10 Prozent Plus: Garmin zündet an der Börse den Turbo!

    Der Smartwatch-Hersteller Garmin meldet Bestwerte bei Umsatz und Gewinn. Das Unternehmen erhöht die Dividende und startet ein Aktienrückkaufprogramm.

    Für Sie zusammengefasst
    Dividende steigt deutlich - Über 10 Prozent Plus: Garmin zündet an der Börse den Turbo!
    Foto: Md Mamun Miah - picture alliance / imageBROKER.com

    Garmin, Hersteller von Smartwatches und Multisportuhren sowie Navigationssystemen und GPS-Geräten, hat das Geschäftsjahr 2025 mit historischen Bestmarken abgeschlossen. Der Konzern steigerte den Umsatz im vierten Quartal auf 2,12 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der operative Gewinn kletterte um 19 Prozent auf 614 Millionen US-Dollar. Die operative Marge verbesserte sich auf 28,9 Prozent.

    Für das Gesamtjahr weist Garmin einen Rekordumsatz von 7,25 Milliarden US-Dollar aus. Das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Alle fünf Segmente erzielten neue Höchstwerte. Der operative Gewinn erreichte 1,88 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Zuwachs von 18 Prozent. Das verwässerte Ergebnis je Aktie nach GAAP lag bei 8,59 US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 16 Prozent auf 8,56 US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Garmin Ltd!
    Short
    229,00€
    Basispreis
    1,65
    Ask
    × 10,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    201,59€
    Basispreis
    4,08
    Ask
    × 8,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Vorbörslich legte die Aktie in New York um 11,67 Prozent auf 242,50 US-Dollar zu (Stand 13:30 Uhr MEZ).

    Garmin

    +1,04 %
    +3,92 %
    +5,84 %
    +14,55 %
    +1,63 %
    +126,26 %
    +67,49 %
    +439,48 %
    +609,32 %
    ISIN:CH0114405324WKN:A1C06B

    Vorstand lobt Strategie und Produkte

    Cliff Pemble, President und Chief Executive Officer, erklärte: "2025 war für Garmin ein weiteres Jahr mit bemerkenswertem Wachstum und Erfolgen, mit einem Rekordumsatz, Rekordumsätzen in allen fünf Segmenten und einem Rekordbetriebsergebnis."

    Er führte den Erfolg auf die strategische Diversifizierung und starke Produkte zurück: "Wir führen diese starke Leistung auf unsere strategische Ausrichtung auf Marktdiversifizierung und die Entwicklung hochwertiger Produkte zurück, die für das Leben unserer Kunden unverzichtbar sind."

    Mit Blick nach vorn zeigte sich Pemble optimistisch. "Mit Blick auf die Zukunft gehen wir davon aus, dass wir diese Dynamik mit vielen spannenden neuen Produkteinführungen im Laufe des Jahres weiter ausbauen können", so der Vorstandschef.

    Starker Ausblick für 2026

    Für 2026 stellt Garmin einen Umsatz von 7,9 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Das wäre ein Anstieg um 9 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll 9,35 US-Dollar erreichen. Die prognostizierte Bruttomarge liegt bei 58,5 Prozent, die operative Marge bei 25,5 Prozent.

    Dividende steigt um 17 Prozent

    Der Verwaltungsrat will die Dividende deutlich anheben. Aktionäre sollen für 2026 insgesamt 4,20 US-Dollar je Aktie erhalten. Das entspricht einer Erhöhung um 17 Prozent. Die Auszahlung soll in 4 Tranchen zu je 1,05 US-Dollar erfolgen.

    Zusätzlich kündigte das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm an. Bis Ende Dezember 2028 dürfen eigene Aktien im Volumen von bis zu 500 Millionen US-Dollar zurückgekauft werden. Das neue Programm ersetzt das bisherige Volumen von 300 Millionen US-Dollar, von dem bereits 244 Millionen US-Dollar genutzt wurden.

    Garmin kombiniert damit operative Stärke mit einer offensiven Kapitalrückführung. Der Konzern setzt auf Wachstum, Innovation und höhere Ausschüttungen zugleich.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Garmin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,33 % und einem Kurs von 203EUR auf Lang & Schwarz (18. Februar 2026, 13:36 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Dividende steigt deutlich Über 10 Prozent Plus: Garmin zündet an der Börse den Turbo! Der Smartwatch-Hersteller Garmin meldet Bestwerte bei Umsatz und Gewinn. Das Unternehmen erhöht die Dividende und startet ein Aktienrückkaufprogramm.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     