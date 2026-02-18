Terra Clean schließt Übernahme zum Erwerb von bis zu 100 % der Anteile an den Uranminen Prospector & Freedom in Marysvale, Utah, USA, ab

Vancouver, British Columbia, 18. Februar 2026 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. („Terra” oder das „Unternehmen”) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 26. Januar 2026 eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % an den Uranminen Prospector & Freedom in Marysvale (Utah) geschlossen hat. Im Rahmen der anfänglichen Earn-in-Vereinbarung wird das Unternehmen insgesamt 750.000 Stammaktien an die Verkäufer ausgeben (ausführliche Informationen zu den Earn-in-Bedingungen finden Sie in der Pressemitteilung vom 26. Januar 2026).

Alle in Verbindung mit diesen Vereinbarungen ausgegebenen Wertpapiere unterliegen im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Über Terra Clean Energy Corp.

Terra Clean Energy Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen erschließt derzeit das Uranprojekt South Falcon East, das über eine vermutete Uranressource von 6,96 Millionen Pfund* auf der Lagerstätte Fraser Lakes B im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan verfügt, sowie ehemals produzierende Uranminen im US-Bundesstaat Utah und Uranexplorationskonzessionsgebiete im US-Bundesstaat Wyoming.

IM NAMEN DES BOARDS VON TERRA CLEAN ENERGY CORP.

„Greg Cameron“

Greg Cameron, CEO

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens durch C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

*Die historische Ressource wird im technischen Bericht über das Konzessionsgebiet South Falcon East beschrieben, der am 9. Februar 2023 auf sedarplus.ca veröffentlicht wurde. Das Unternehmen behandelt die Ressource nicht als aktuell und hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Ressource als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren. Das Unternehmen behandelt die historische Ressource zwar nicht als aktuell, ist jedoch der Ansicht, dass die durchgeführten Arbeiten zuverlässig sind und die Informationen für die Leser hilfreich sein können.