    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTerra Clean Energy AktievorwärtsNachrichten zu Terra Clean Energy
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Terra Clean schließt Übernahme zum Erwerb von bis zu 100 % der Anteile an den Uranminen Prospector & Freedom in Marysvale, Utah, USA, ab

    Terra Clean schließt Übernahme zum Erwerb von bis zu 100 % der Anteile an den Uranminen Prospector & Freedom in Marysvale, Utah, USA, ab
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia, 18. Februar 2026 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. („Terra” oder das „Unternehmen”) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 26. Januar 2026 eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % an den Uranminen Prospector & Freedom in Marysvale (Utah) geschlossen hat. Im Rahmen der anfänglichen Earn-in-Vereinbarung wird das Unternehmen insgesamt 750.000 Stammaktien an die Verkäufer ausgeben (ausführliche Informationen zu den Earn-in-Bedingungen finden Sie in der Pressemitteilung vom 26. Januar 2026).

     

    Alle in Verbindung mit diesen Vereinbarungen ausgegebenen Wertpapiere unterliegen im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

     

    Über Terra Clean Energy Corp.

     

    Terra Clean Energy Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen erschließt derzeit das Uranprojekt South Falcon East, das über eine vermutete Uranressource von 6,96 Millionen Pfund* auf der Lagerstätte Fraser Lakes B im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan verfügt, sowie ehemals produzierende Uranminen im US-Bundesstaat Utah und Uranexplorationskonzessionsgebiete im US-Bundesstaat Wyoming.

     

    IM NAMEN DES BOARDS VON TERRA CLEAN ENERGY CORP.

     

    „Greg Cameron“

    Greg Cameron, CEO

     

    Qualifizierter Sachverständiger

     

    Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens durch C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

     

    *Die historische Ressource wird im technischen Bericht über das Konzessionsgebiet South Falcon East beschrieben, der am 9. Februar 2023 auf sedarplus.ca veröffentlicht wurde. Das Unternehmen behandelt die Ressource nicht als aktuell und hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Ressource als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren. Das Unternehmen behandelt die historische Ressource zwar nicht als aktuell, ist jedoch der Ansicht, dass die durchgeführten Arbeiten zuverlässig sind und die Informationen für die Leser hilfreich sein können.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Terra Clean schließt Übernahme zum Erwerb von bis zu 100 % der Anteile an den Uranminen Prospector & Freedom in Marysvale, Utah, USA, ab Vancouver, British Columbia, 18. Februar 2026 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. („Terra” oder das „Unternehmen”) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 26. Januar 2026 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     