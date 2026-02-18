    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Umbau mit Tempo

    Nächster Mega-Deal? Thyssenkrupp prüft Milliarden-Verkauf

    Thyssenkrupp treibt den Umbau voran. Nun steht die milliardenschwere Materials-Sparte vor einer Abspaltung oder einem Verkauf – womöglich schon 2026.

    Foto: Jonas Güttler/dpa

    Der Industriekonzern Thyssenkrupp prüft laut mit der Angelegenheit vertrauter Personen die Abspaltung oder den Verkauf seiner Werkstoffhandelssparte Materials Services, wie Reuters berichtete. Ein Schritt könnte bereits 2026 erfolgen, auch ein Börsengang im Herbst gilt als möglich.

    Die Aktie von Thyssenkrupp notierte auf Tradegate zwischenzeitlich mit einem Plus von 3,55 Prozent bei 11,09 Euro.

    ThyssenKrupp

    ISIN:DE0007500001WKN:750000

    Börsengang oder Verkauf im Raum

    Nach Angaben von drei mit den Überlegungen vertrauten Personen gegnüber Reuters erwägt der Konzern, die Sparte rechtlich neu aufzustellen, um selbst bei einem Mehrheitsverkauf die Kontrolle zu behalten. Diskutiert werde die Rechtsform einer Kommanditgesellschaft auf Aktien. Eine endgültige Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen. Details könnten sich ändern.

    Materials Services steht für mehr als ein Drittel des Konzernumsatzes. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte die Einheit 11,4 Milliarden Euro Umsatz. Neben dem Handel mit Metallen und Rohstoffen bietet sie auch Lager- und Logistikdienste an.

    Ein Insider sagte, eine Abspaltung über eine Börsennotierung könne bereits im Herbst erfolgen. Voraussetzung sei jedoch eine bessere operative Entwicklung im 2. Geschäftsquartal, das im März endet.

    Konzernumbau unter Hochdruck

    Der mögliche Schritt ist Teil des tiefgreifenden Umbaus unter Vorstandschef Miguel Lopez. Nach der Abspaltung der Verteidigungssparte und laufenden Gesprächen über den Verkauf der Stahlsparte treibt der Konzern seine Neuordnung weiter voran.

    Das Unternehmen erklärte gegenüber Reuters, Materials Services sei "auf dem richtigen Weg" für die Kapitalmarktfähigkeit. Weiter hieß es: "Wir sind zuversichtlich, dass Materials Services auch in einem schwierigen Umfeld erfolgreich an den Kapitalmarkt gebracht werden kann. Wie bei jeder geplanten Transaktion hängt der genaue Zeitpunkt von den Marktbedingungen ab."

    Konsolidierung in den USA als Chance

    Wichtigster Markt der Sparte sind die Vereinigten Staaten. Dort nimmt die Konsolidierung Fahrt auf. Ryerson fusionierte zuletzt mit Olympic Steel und Worthington Steel plant die Übernahme von Kloeckner & Co für 2,4 Milliarden US-Dollar.

    Materials Services ist in den Vereinigten Staaten derzeit die Nummer vier hinter Reliance, Ryerson und Kloeckner. Thyssenkrupp betont: "Wir sehen Potenzial für eine Konsolidierung des Marktes, betrachten dieses Potenzial jedoch nicht als Risiko, sondern als Chance für Materials Services."

    Bewertung mit Milliarden-Potenzial

    Die geplante Offerte von Worthington bewertet Kloeckner mit dem 8,5-Fachen des operativen Gewinns. Auf dieser Basis könnte Materials Services bei einem Verkauf rund 2 Milliarden Euro erlösen.

    Für Thyssenkrupp wäre dies der nächste milliardenschwere Schritt im Umbau – und ein weiteres Signal, dass der Traditionskonzern seine Struktur radikal neu ordnet.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst von Saskia Reh
