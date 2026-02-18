    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    EssilorLuxottica fallen - Bericht zu Apple-Smart-Glass-Vorhaben

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktie -4% auf 234€, Börsenwert -13% 108Mrd YTD
    • Kurs -30% seit Rekord, nähert sich 230€ Tief .
    • Apple startet Smartgläser Konkurrenz zu RayBan
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von EssilorLuxottica haben im frühen Handel am Mittwoch unter Druck gestanden. Zuletzt gab der Wert knapp vier Prozent auf 234 Euro nach. Der Börsenwert sank damit in diesem Jahr bereits um rund 13 Prozent auf 108 Milliarden Euro.

    Im Vergleich zum Rekordhoch von knapp 324 Euro im November vergangenen Jahres summiert sich der Verlust inzwischen auf fast 30 Prozent. Zudem nähert sich der Kurs den Tiefs aus dem Vorjahr um 230 Euro.

    Die Aktie des Brillenkonzerns reagierte auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach Apple die Entwicklung von neuen portablen Geräten beschleunige. Dazu zählten auch Smart Glasses. Damit würde der US-Technologiekonzern zum Wettbewerber des französischen Unternehmens.

    So ist EssilorLuxottica mit Marken wie Ray Ban und Oakley Weltmarktführer für Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen. Das Unternehmen profitierte 2025 aber auch vom Hype um die Smartbrille Ray-Ban Meta./mf/mis

    ----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 223,1 auf Tradegate (18. Februar 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -2,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,28 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,43USD. Von den letzten 7 Analysten der Apple Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 239,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 330,00USD was eine Bandbreite von +7,10 %/+47,88 % bedeutet.




