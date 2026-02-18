Starker Ausblick von Analog Devices treibt Infineon und STM

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,82 % und einem Kurs von 301,9 auf Tradegate (18. Februar 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +8,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,69 %.

Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 60,12 Mrd..

Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von -13,20 %/+4,16 % bedeutet.