    Starker Ausblick von Analog Devices treibt Infineon und STM

    • Analog Devices vorbörslich +8% auf ~365$ Rek!
    • Goldman: Ergebnis und Ausblick sehr stark sagt
    • KI- und Unterhaltungselektronik stützen EU-Tech
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Analog Devices sind am Mittwoch im vorbörslichen US-Handel um 8 Prozent auf ein Rekordhoch von fast 365 US-Dollar gestiegen. Ergebnisse und Ausblick des Halbleiterherstellers seien sehr stark, kommentierte Analyst James Schneider von Goldman Sachs den Geschäftsbericht. Dabei habe man sowohl von Nachfrage aus dem Bereich KI-Rechenzentren als auch der Unterhaltungselektronik profitiert.

    Die Amerikaner zogen mit den guten Nachrichten auch die europäische Tech-Branche mit. Infineon erreichten ein weiteres Hoch seit 2001 und STMicro lagen knapp unter dem Jahreshoch./ag/jha/

    Autor
    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
