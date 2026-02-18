    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCadence Design Systems AktievorwärtsNachrichten zu Cadence Design Systems

    Cadence Design Systems - Aktie zieht deutlich an - 18.02.2026

    Am 18.02.2026 ist die Cadence Design Systems Aktie, bisher, um +7,93 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Cadence Design Systems Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Cadence Design Systems ist ein führender Anbieter von EDA-Lösungen, die die Entwicklung von ICs und elektronischen Systemen unterstützen. Mit innovativen Softwarelösungen für Design und Verifikation behauptet sich Cadence stark im Markt. Hauptkonkurrenten sind Synopsys und Mentor Graphics. Cadence punktet mit einer umfassenden Tool-Suite und starker F&E-Ausrichtung.

    Cadence Design Systems Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Cadence Design Systems Aktie. Mit einer Performance von +7,93 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Cadence Design Systems Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,98 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 258,05, mit einem Plus von +7,93 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Der Kurs der Cadence Design Systems Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -5,50 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cadence Design Systems Aktie damit um +1,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,36 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Cadence Design Systems eine negative Entwicklung von -6,29 % erlebt.

    Cadence Design Systems Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,53 %
    1 Monat -6,36 %
    3 Monate -5,50 %
    1 Jahr -10,47 %

    Informationen zur Cadence Design Systems Aktie

    Es gibt 272 Mio. Cadence Design Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,24 Mrd. € wert.

    Ein abgestrafter KI-Schaufellieferant


    Auch die Cadence Design Systems-Aktie konnte sich in den letzten Monaten nicht der allgemeinen Skepsis gegenüber Technologiewerten entziehen. Doch mit einem Kursgewinn von +7% ist der EDA-Softwarehersteller zur Wochenmitte einer der Spitzenreiter im Nasdaq 100. Was steckt hinter dem Kursgewinn und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Hervorragende Zahlen und Prognosen Auslöser des heutigen Kursgewinns […] The post Cadence Design Systems-Aktie: Ein abgestrafter KI-Schaufellieferant first appeared on sharedeals.de.

    ChipAgents sammelt 74 Millionen US-Dollar ein, um eine agentenbasierte KI-Plattform zur Beschleunigung des Chipdesigns zu skalieren


    ChipAgents, der Marktführer für Agentic AI-Plattformen in der Halbleiterdesignbranche, hat bekannt gegeben, dass es eine überzeichnete Serie-A1-Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, wodurch sich das insgesamt …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Synopsys und Co.

    Synopsys, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,78 %.

    Cadence Design Systems Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Cadence Design Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cadence Design Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Cadence Design Systems

    +7,93 %
    +1,53 %
    -6,36 %
    -5,50 %
    -10,47 %
    +35,65 %
    +115,15 %
    +1.240,54 %
    +10.317,84 %
