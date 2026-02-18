Garmin Aktie klettert nach oben - +11,41 % - 18.02.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Garmin Aktie. Mit einer Performance von +11,41 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,38 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Garmin Aktie. Nach einem Plus von +1,38 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 205,00€, mit einem Plus von +11,41 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Garmin ist ein führendes Unternehmen in der GPS-Technologie, das sich durch ein breites Produktportfolio und innovative Lösungen auszeichnet. Es konkurriert mit großen Namen wie Apple und Fitbit, hebt sich jedoch durch spezialisierte Branchenlösungen und hohe Produktqualität ab.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Garmin investiert war, konnte einen Gewinn von +26,61 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Garmin Aktie damit um +17,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,42 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +20,00 % gewonnen.

Garmin Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +17,95 % 1 Monat +13,42 % 3 Monate +26,61 % 1 Jahr -9,14 %

Informationen zur Garmin Aktie

Es gibt 195 Mio. Garmin Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,95 Mrd. € wert.

Der Smartwatch-Hersteller Garmin meldet Bestwerte bei Umsatz und Gewinn. Das Unternehmen erhöht die Dividende und startet ein Aktienrückkaufprogramm.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,73 %. Apple notiert im Plus, mit +0,07 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,45 %. Samsung Electronics verliert -0,82 %

Garmin Aktie jetzt kaufen?

Ob die Garmin Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Garmin Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.