    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGarmin AktievorwärtsNachrichten zu Garmin

    Besonders beachtet!

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Garmin Aktie klettert nach oben - +11,41 % - 18.02.2026

    Am 18.02.2026 ist die Garmin Aktie, bisher, um +11,41 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Garmin Aktie.

    Besonders beachtet! - Garmin Aktie klettert nach oben - +11,41 % - 18.02.2026
    Foto: 417264605

    Garmin ist ein führendes Unternehmen in der GPS-Technologie, das sich durch ein breites Produktportfolio und innovative Lösungen auszeichnet. Es konkurriert mit großen Namen wie Apple und Fitbit, hebt sich jedoch durch spezialisierte Branchenlösungen und hohe Produktqualität ab.

    Garmin Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 18.02.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Garmin Aktie. Mit einer Performance von +11,41 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,38 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Garmin Aktie. Nach einem Plus von +1,38 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 205,00, mit einem Plus von +11,41 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Garmin Ltd!
    Short
    229,00€
    Basispreis
    1,65
    Ask
    × 10,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    201,59€
    Basispreis
    4,08
    Ask
    × 8,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Garmin investiert war, konnte einen Gewinn von +26,61 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Garmin Aktie damit um +17,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,42 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +20,00 % gewonnen.

    Garmin Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,95 %
    1 Monat +13,42 %
    3 Monate +26,61 %
    1 Jahr -9,14 %

    Informationen zur Garmin Aktie

    Es gibt 195 Mio. Garmin Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,95 Mrd. € wert.

    Über 10 Prozent Plus: Garmin zündet an der Börse den Turbo!


    Der Smartwatch-Hersteller Garmin meldet Bestwerte bei Umsatz und Gewinn. Das Unternehmen erhöht die Dividende und startet ein Aktienrückkaufprogramm.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,73 %. Apple notiert im Plus, mit +0,07 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,45 %. Samsung Electronics verliert -0,82 %

    Garmin Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Garmin Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Garmin Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Garmin

    +13,59 %
    +19,09 %
    +14,52 %
    +27,83 %
    -9,14 %
    +103,31 %
    +69,65 %
    +405,04 %
    +797,00 %
    ISIN:CH0114405324WKN:A1C06B



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Garmin Aktie klettert nach oben - +11,41 % - 18.02.2026 Am 18.02.2026 ist die Garmin Aktie, bisher, um +11,41 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Garmin Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     