RENK Group - Aktie im Spotlight - 18.02.2026

Der Kurs der RENK Group Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -8,13 %.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Mit einer Performance von +2,57 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RENK Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,23 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 59,45€, mit einem Plus von +2,57 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,49 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,89 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von RENK Group einen Anstieg von +7,09 %.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,49 % 1 Monat -6,89 % 3 Monate -8,13 % 1 Jahr +93,22 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,94 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.