Börsen Update Europa - 18.02. - FTSE Athex 20 stark +3,81 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.535,22 PKT und fällt um -0,15 %. Top-Werte: Hochtief +4,62 %, ThyssenKrupp +3,76 %, RENK Group +2,49 % Flop-Werte: Lanxess -4,46 %, TeamViewer -3,53 %, PUMA -3,17 %

Der DAX bewegt sich bei 25.209,57 PKT und steigt um +0,74 %. Top-Werte: Siemens +3,95 %, Siemens Energy +3,75 %, Heidelberg Materials +3,57 % Flop-Werte: Bayer -10,33 %, Brenntag -5,49 %, Zalando -3,50 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht bei 3.707,70 PKT und gewinnt bisher +0,68 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +3,42 %, Elmos Semiconductor +2,34 %, Jenoptik +2,31 %

Flop-Werte: TeamViewer -3,53 %, Nagarro -1,97 %, ATOSS Software -1,79 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:51) bei 6.075,62 PKT und steigt um +0,71 %.

Top-Werte: Siemens +3,95 %, Siemens Energy +3,75 %, Infineon Technologies +3,42 %

Flop-Werte: Bayer -10,33 %, EssilorLuxottica -3,21 %, BASF -2,94 %

Der ATX bewegt sich bei 5.794,13 PKT und steigt um +1,40 %.

Top-Werte: voestalpine +3,79 %, UNIQA Insurance Group +2,84 %, Raiffeisen Bank International +1,94 %

Flop-Werte: Lenzing -1,73 %, EVN -1,20 %, CA-Immobilien-Anlagen -0,31 %

Der SMI bewegt sich bei 13.802,32 PKT und steigt um +0,01 %.

Top-Werte: Amrize +3,82 %, Holcim +2,63 %, Kuehne + Nagel International +2,54 %

Flop-Werte: Swiss Re -1,89 %, Givaudan -1,63 %, Sika -1,00 %

Der CAC 40 steht bei 8.404,07 PKT und gewinnt bisher +0,28 %.

Top-Werte: Thales +4,83 %, STMicroelectronics +3,29 %, SAFRAN +2,09 %

Flop-Werte: Carrefour -4,80 %, Pernod Ricard -4,67 %, EssilorLuxottica -3,21 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.151,17 PKT und steigt um +0,61 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,53 %, AstraZeneca +1,70 %, Swedbank Shs(A) +1,05 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -2,54 %, Essity Registered (B) -0,15 %, Getinge (B) -0,11 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.720,00 PKT und gewinnt bisher +3,81 %.

Top-Werte: Viohalco +5,50 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,89 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +3,18 %

Flop-Werte: Jumbo -0,87 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,44 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,34 %