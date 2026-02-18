Börsen Update
Börsen Update Europa - 18.02. - FTSE Athex 20 stark +3,81 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.209,57 PKT und steigt um +0,74 %.
Top-Werte: Siemens +3,95 %, Siemens Energy +3,75 %, Heidelberg Materials +3,57 %
Flop-Werte: Bayer -10,33 %, Brenntag -5,49 %, Zalando -3,50 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.535,22 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: Hochtief +4,62 %, ThyssenKrupp +3,76 %, RENK Group +2,49 %
Flop-Werte: Lanxess -4,46 %, TeamViewer -3,53 %, PUMA -3,17 %
Der TecDAX steht bei 3.707,70 PKT und gewinnt bisher +0,68 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +3,42 %, Elmos Semiconductor +2,34 %, Jenoptik +2,31 %
Flop-Werte: TeamViewer -3,53 %, Nagarro -1,97 %, ATOSS Software -1,79 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:51) bei 6.075,62 PKT und steigt um +0,71 %.
Top-Werte: Siemens +3,95 %, Siemens Energy +3,75 %, Infineon Technologies +3,42 %
Flop-Werte: Bayer -10,33 %, EssilorLuxottica -3,21 %, BASF -2,94 %
Der ATX bewegt sich bei 5.794,13 PKT und steigt um +1,40 %.
Top-Werte: voestalpine +3,79 %, UNIQA Insurance Group +2,84 %, Raiffeisen Bank International +1,94 %
Flop-Werte: Lenzing -1,73 %, EVN -1,20 %, CA-Immobilien-Anlagen -0,31 %
Der SMI bewegt sich bei 13.802,32 PKT und steigt um +0,01 %.
Top-Werte: Amrize +3,82 %, Holcim +2,63 %, Kuehne + Nagel International +2,54 %
Flop-Werte: Swiss Re -1,89 %, Givaudan -1,63 %, Sika -1,00 %
Der CAC 40 steht bei 8.404,07 PKT und gewinnt bisher +0,28 %.
Top-Werte: Thales +4,83 %, STMicroelectronics +3,29 %, SAFRAN +2,09 %
Flop-Werte: Carrefour -4,80 %, Pernod Ricard -4,67 %, EssilorLuxottica -3,21 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.151,17 PKT und steigt um +0,61 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,53 %, AstraZeneca +1,70 %, Swedbank Shs(A) +1,05 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -2,54 %, Essity Registered (B) -0,15 %, Getinge (B) -0,11 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.720,00 PKT und gewinnt bisher +3,81 %.
Top-Werte: Viohalco +5,50 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,89 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +3,18 %
Flop-Werte: Jumbo -0,87 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,44 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,34 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.