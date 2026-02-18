    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerisk Analytics AktievorwärtsNachrichten zu Verisk Analytics

    Verisk Analytics Aktie steigt zweistellig - +12,21 % - 18.02.2026

    Am 18.02.2026 ist die Verisk Analytics Aktie, bisher, um +12,21 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Verisk Analytics Aktie.

    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Verisk Analytics ist ein führender Anbieter von Datenanalysen und Risikobewertungen, spezialisiert auf Versicherungen, Energie und Finanzdienstleistungen. Mit umfassenden Datenbanken und fortschrittlichen Analysetools unterstützt es Unternehmen bei fundierten Entscheidungen. Hauptkonkurrenten sind LexisNexis und Moody's. Verisk punktet mit tiefgreifenden Branchenkenntnissen und KI-Integration.

    Verisk Analytics Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.02.2026

    Die Verisk Analytics Aktie konnte bisher um +12,21 % auf 167,93 zulegen. Das sind +18,28  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verisk Analytics Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 167,93, mit einem Plus von +12,21 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der Kurs der Verisk Analytics Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -20,83 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Verisk Analytics Aktie damit um +20,09 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,18 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Verisk Analytics einen Rückgang von -21,45 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,47 % geändert.

    Verisk Analytics Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,09 %
    1 Monat -21,18 %
    3 Monate -20,83 %
    1 Jahr -46,54 %

    Informationen zur Verisk Analytics Aktie

    Es gibt 139 Mio. Verisk Analytics Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,57 Mrd.EUR € wert.

    Verisk Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2025 Financial Results


    Fourth Quarter Highlights Revenue was $779 million, up 5.9%, and up 5.2% on an organic constant currency (OCC) basis, a non-GAAP measure.Net income was $197 million, down 6.2% due to gains recognized in the prior year.Adjusted EBITDA, a non-GAAP …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Verisk Analytics

    Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,75 %. S&P Global notiert im Plus, mit +1,62 %.

    Verisk Analytics Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Verisk Analytics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verisk Analytics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verisk Analytics

    +10,99 %
    +18,59 %
    -19,20 %
    -19,37 %
    -45,45 %
    -7,56 %
    -1,37 %
    +146,02 %
    +810,41 %
    ISIN:US92345Y1064WKN:A0YA2M



