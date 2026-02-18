    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAnalog Devices AktievorwärtsNachrichten zu Analog Devices

    Analog Devices Aktie startet durch - 18.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Analog Devices Aktie bisher um +5,82 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Analog Devices Aktie.

    Analog Devices Aktie startet durch - 18.02.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Analog Devices ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen für die Signalverarbeitung, mit einem Fokus auf Präzision und Zuverlässigkeit. Hauptkonkurrenten sind Texas Instruments und Maxim Integrated.

    Analog Devices Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 18.02.2026

    Die Analog Devices Aktie notiert aktuell bei 301,90 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,82 % zugelegt, was einem Anstieg von +16,60  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,49 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Analog Devices Aktie. Nach einem Plus von +0,49 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 301,90, mit einem Plus von +5,82 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Analog Devices einen Gewinn von +58,70 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Analog Devices Aktie damit um +13,44 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,53 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Analog Devices eine positive Entwicklung von +36,48 % erlebt.

    Analog Devices Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,44 %
    1 Monat +22,53 %
    3 Monate +58,70 %
    1 Jahr +51,48 %

    Informationen zur Analog Devices Aktie

    Es gibt 489 Mio. Analog Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 147,52 Mrd. € wert.

    Starker Ausblick von Analog Devices treibt Infineon und STM


    Die Aktien von Analog Devices sind am Mittwoch im vorbörslichen US-Handel um 8 Prozent auf ein Rekordhoch von fast 365 US-Dollar gestiegen. Ergebnisse und Ausblick des Halbleiterherstellers seien sehr stark, kommentierte Analyst James Schneider von …

    Moody's, Booking Holdings, Analog Devices, Edison und Glencore legen Zahlen vor!


    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Infineon Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,40 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +3,50 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +1,50 %. ON Semiconductor legt um +0,44 % zu NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +1,45 %.

    Analog Devices Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Analog Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Analog Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Analog Devices

    +4,84 %
    +13,44 %
    +22,53 %
    +58,70 %
    +51,48 %
    +73,02 %
    +137,16 %
    +565,74 %
    +2.939,02 %
