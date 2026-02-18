SanDisk Corporation Aktie verliert signifikant - 18.02.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SanDisk Corporation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +128,18 % bestehen.

Mit einer Performance von -3,52 % musste die SanDisk Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der SanDisk Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,74 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,52 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um +10,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +46,70 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +144,04 % gewonnen.

SanDisk Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,50 % 1 Monat +46,70 % 3 Monate +128,18 % 1 Jahr +1.396,11 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,10 Mrd. € wert.

Die Speicherknappheit hat Hersteller SanDisk starkes Wachstum und der Aktie einen explosiven Kursanstieg beschert. Doch jetzt werden Anteile verkauft.

Sandisk Corporation (Nasdaq: SNDK) (the “Company” or “Sandisk”) announced today the pricing of a secondary public offering (the “Offering”) of 5,821,135 shares of its common stock (the “SNDK Shares”) currently owned by Western Digital Corporation, …

SanDisk Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.