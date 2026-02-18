Palantir Aktie steigt - 18.02.2026

Die Palantir Aktie konnte bisher um +3,14 % auf 115,64€ zulegen. Das sind +3,52 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,58 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Palantir Aktie. Nach einem Plus von +2,58 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 115,64€, mit einem Plus von +3,14 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Obwohl sich die Palantir Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -22,05 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um -3,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,30 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Palantir einen Rückgang von -27,56 %.

Palantir Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,41 % 1 Monat -22,30 % 3 Monate -22,05 % 1 Jahr -1,09 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von Palantir: Michael Burrys Shortposition wird diskutiert und ob die Aktie überbewertet ist oder durch bereits erzielte KI-Umsätze gerechtfertigt wird. Technische Analysen sehen kurzfristig Abwärtsstruktur mit Supports bei 126–132$ und 118–123$; wichtige Widerstände/Deckel bei ~160–200$, ein bullisches Signal erst über 160$.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Palantir eingestellt.

Informationen zur Palantir Aktie

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 263,70 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Palantir

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,76 %. Snowflake Registered (A) notiert im Plus, mit +0,78 %.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.