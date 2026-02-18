    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    NVIDIA - Aktie im Anlegerfokus - 18.02.2026

    Am 18.02.2026 ist die NVIDIA Aktie, bisher, um +2,08 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

    NVIDIA aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.02.2026

    Die NVIDIA Aktie konnte bisher um +2,08 % auf 159,38 zulegen. Das sind +3,24  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NVIDIA Aktie. Nach einem Plus von +1,09 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 159,38, mit einem Plus von +2,08 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die NVIDIA Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,74 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -0,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,32 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA -1,42 % verloren.

    NVIDIA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,16 %
    1 Monat +0,32 %
    3 Monate -0,74 %
    1 Jahr +18,05 %

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,87 Bil. € wert.

    Der nächste Hype? KI-Agenten bezahlen mit Krypto


    KI-Agenten könnten erstmals realen Zahlungsbedarf zwischen Maschinen erzeugen. Wenn Software autonom handelt, braucht sie eine digitale Infrastruktur. Was das für Bitcoin und den aktuellen Zyklus bedeuten könnte.

    Zwei Milliarden US-Dollar für KI: Indiens Mega-Wette mit Nvidia


    Yotta investiert mehr als 2 Milliarden US-Dollar in ein KI-Rechenzentrum mit Nvidia-Chips. Der Deal markiert einen Wendepunkt für Indiens Cloud-Markt.

    Facebook plant 600 Milliarden Investment und setzt voll auf Nvidia


    Während Kritiker über sinkende Marktanteile diskutieren, sichert sich Nvidia Megadeals und erschließt neue Geschäftsfelder.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,01 %. Intel notiert im Plus, mit +0,12 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,52 %. Broadcom verliert -0,45 %

    NVIDIA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    +2,24 %
    -0,16 %
    +0,32 %
    -0,74 %
    +18,05 %
    +688,03 %
    +1.181,43 %
    +23.301,34 %
    +1.140.185,71 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422



