Siemens Energy Aktie bestätigt den positiven Trend - 18.02.2026

Die Siemens Energy Aktie konnte bisher um +3,58 % auf 166,40€ zulegen. Das sind +5,75 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Siemens Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,13 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 166,40€, mit einem Plus von +3,58 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Siemens Energy Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +48,80 %.

Allein seit letzter Woche ist die Siemens Energy Aktie damit um +7,60 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,39 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Siemens Energy eine positive Entwicklung von +40,17 % erlebt.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,60 % 1 Monat +26,39 % 3 Monate +48,80 % 1 Jahr +162,68 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursbewegungen und Bewertung von Siemens Energy. Diskutiert werden ein jünglicher Rücksetzer (z. B. von ~163 auf ~159) und ob dies eine gesunde Korrektur bzw. Kaufchance ist, charttechnische Einschätzungen, positive Fundamentaldaten und Dividendenperspektiven, gemeldete Insiderverkäufe (~8.184 Aktien zu ~162–163 €), Debatten über eine mögliche/verschobene Abspaltung von Siemens Gamesa und neue Kursziele.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 133,20 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Aktien von Siemens haben sich am Mittwoch weiter deutlich von ihrem Rutsch an die 200-Tage-Linie erholt. In der Spitze kletterten die Papiere der Münchner um fast 5 Prozent auf 247,40 Euro. Tags zuvor waren sie zwischenzeitlich auf ein …

Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 25.235 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus …

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.