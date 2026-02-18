    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Infineon Technologies Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 18.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Infineon Technologies Aktie bisher um +3,73 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen dominiert den Automobil- und Leistungselektronikmarkt. Hauptkonkurrenten sind STMicroelectronics und NXP. Infineons Stärke liegt in der Innovationskraft und Energieeffizienz.

    Infineon Technologies aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.02.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Infineon Technologies Aktie. Mit einer Performance von +3,73 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,01 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Infineon Technologies Aktie. Nach einem Plus von +3,01 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 46,12. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Infineon Technologies einen Gewinn von +36,42 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,85 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,69 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Infineon Technologies um +22,90 % gewonnen.

    Infineon Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,85 %
    1 Monat +12,69 %
    3 Monate +36,42 %
    1 Jahr +22,82 %

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 60,12 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 18.02. - FTSE Athex 20 stark +3,81 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Starker Ausblick von Analog Devices treibt Infineon und STM


    Die Aktien von Analog Devices sind am Mittwoch im vorbörslichen US-Handel um 8 Prozent auf ein Rekordhoch von fast 365 US-Dollar gestiegen. Ergebnisse und Ausblick des Halbleiterherstellers seien sehr stark, kommentierte Analyst James Schneider von …

    Tagesvorschau 19. Februar: Börse am Donnerstag – Das bewegt die Märkte


    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,82 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +3,50 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +1,50 %. ON Semiconductor legt um +0,44 % zu NIO notiert im Plus, mit +0,84 %.

    Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    +3,36 %
    +8,85 %
    +12,69 %
    +36,42 %
    +22,82 %
    +31,38 %
    +30,51 %
    +317,03 %
    -34,76 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100



