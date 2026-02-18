Millennial Potash belegt Platz 3 auf der TSX Venture 50-Liste der leistungsstärksten Unternehmen 2026

Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/millennial-potash-insight-into-the-s ... -) freut sich bekannt zu geben, dass es auf Platz 3 der TSX Venture 50-Liste der leistungsstärksten Unternehmen 2026 gelistet wurde.

Die TSX Venture 50 ist eine jährliche Rangliste der 50 besten Unternehmen an der TSX Venture Exchange, die auf drei gleichgewichteten Kriterien basiert: Marktkapitalisierungswachstum, Aktienkurssteigerung und Handelswert. Die Rangliste zeigt die 50 besten von mehr als 1.600 TSXV-Emittenten.

Im Jahr 2025 erzielte Millennial Potash:

950 % Kurssteigerung

1.405 % Wachstum der Marktkapitalisierung

Diese Anerkennung folgt auf ein transformatives Jahr für das Unternehmen, das durch einen Anstieg der gemessenen und angezeigten Mineralressourcen um 275 % und einen Anstieg der abgeleiteten Mineralressourcen um 210 % bei seinem Banio-Potash-Projekt in Gabun gekennzeichnet war (siehe Pressemitteilung vom 17. November 2025). Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung beläuft sich nun auf insgesamt 2,45 Milliarden Tonnen gemessene und angezeigte Ressourcen mit einem KCl-Gehalt von 15,6 % und 3,56 Milliarden Tonnen abgeleitete Ressourcen mit einem KCl-Gehalt von 15,6 %, wobei nur etwa 5 % der Projektfläche abgedeckt sind.

Das Unternehmen hat das Banio-Projekt außerdem mit der Einleitung einer endgültigen Machbarkeitsstudie („DFS“) in die Entwicklungsphase gebracht, unterstützt durch eine strategische Projektentwicklungszusage in Höhe von 3 Millionen US-Dollar von der US-amerikanischen International Development Finance Corporation (DFC) (siehe Pressemitteilung vom 13. Januar 2026).

Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial Potash, kommentierte: „Wir fühlen uns geehrt, auf Platz 3 der TSX Venture 50 für 2026 zu stehen. Diese Anerkennung spiegelt die bedeutenden Fortschritte wider, die in Banio im vergangenen Jahr erzielt wurden, darunter das transformative Ressourcenwachstum, der Fortschritt hin zu einer endgültigen Machbarkeitsstudie und die strategische Ausrichtung auf US-amerikanische Initiativen zur Ernährungssicherheit. Angesichts der derzeit laufenden großen Entwicklungsprogramme glauben wir, dass Banio eine einzigartige Position als potenzieller neuer, kostengünstiger Lieferant von Kaliumkarbonat aus dem Atlantikbecken für die USA, Brasilien und Afrika einnehmen wird.“