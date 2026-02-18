BERNSTEIN RESEARCH stuft LINDE plc auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde von 519 auf 537 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die rapide gestiegene Zahl von Raketenstarts sei ein unterschätzter Treiber für die Industriegase-Unternehmen, insbesondere für Linde und Air Products, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Er verwies auf den möglichen Börsengang von Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX Mitte des Jahres und hob seine Wachstumsprognosen für die Unternehmen an./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 16:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 05:44 / UTC
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 537
Kursziel alt: 519
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
