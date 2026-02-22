    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P SmallCap 600 Pure Growth Index IndexvorwärtsNachrichten zu S&P SmallCap 600 Pure Growth Index

    Small-Cap-Aktien boomen – Ist das nur ein kurzer Trend?

    Small-Cap-Aktien haben Large-Cap-Aktien in den letzten Monaten übertroffen. Was steckt hinter dieser Erholung? Tim Murray von T. Rowe Price erklärt, warum die Fundamentaldaten für nachhaltiges Wachstum sprechen.

    US-Small-Cap-Aktien haben in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Erholung gezeigt und Large-Cap-Aktien deutlich übertroffen.

    Nach einer längeren Phase der Underperformance haben Small-Caps seit Oktober 2025 eine bemerkenswerte Trendwende vollzogen. Tim Murray, Kapitalmarktstratege bei T. Rowe Price, erklärte, dass die Fundamentaldaten darauf hindeuten, dass es sich nicht nur um eine kurzfristige Erholung handelt. Die Gewinne von Small-Cap-Unternehmen haben sich durch niedrigere Zinsen, eine verbesserte Kreditvergabe, fiskalische Anreize und Künstliche Intelligenz (KI) beschleunigt.

    In den vergangenen fast drei Jahren hatten Small-Cap-Aktien im Vergleich zu Large-Cap-Aktien an Boden verloren. Von Ende 2022 bis Oktober 2025 blieb der S&P SmallCap 600 Index kumuliert um fast 30 Prozent hinter dem S&P 500 zurück. Seit Ende Oktober 2025 erholten sich Small-Caps stark.

    Diese Veränderung hat das Interesse der Anleger geweckt, weil die Erholung nicht nur durch Stimmungsschwankungen getrieben ist. Ein wichtiger Faktor für den Aufschwung ist die Zinspolitik der US-Notenbank. Nachdem die Fed die Zinsen im September gesenkt hat, profitieren kleinere Unternehmen, da sie in der Regel stärker verschuldet sind. Zudem hat die Entspannung der Handelsunsicherheiten und ein schwächerer US-Dollar das Geschäft von Small-Cap-Unternehmen gestärkt.

    Regionales Bankumfeld hat sich verbessert

    Eine normalisierte Zinsstrukturkurve und eine steigende Kreditnachfrage unterstützen kleinere Unternehmen, die stärker auf regionale Banken angewiesen sind. Diese Banken spielen eine wichtige Rolle im Small-Cap-Sektor. Ihre Stabilisierung komme den kleineren Firmen direkt zugute, so Murray.

    Ein weiterer Wachstumsfaktor für Small-Caps sei die zunehmende Bedeutung von KI. Während zunächst vor allem große Technologieunternehmen von der KI-Revolution profitierten, zeige sich nun, dass auch kleinere Unternehmen von der Ausweitung der KI-Nachfrage profitieren, sowohl durch Infrastrukturinvestitionen als auch durch Produktivitätssteigerungen in eigenen Geschäftsprozessen.

    Zudem beginnen fiskalische Anreize, wie der sogenannnte One Big Beautiful Bill Act, die Wirtschaft zu stimulieren und könnten Small-Cap-Unternehmen im Jahr 2026 einen zusätzlichen Schub verleihen.

    Angesichts dieser positiven Veränderungen hat T. Rowe Price seine Übergewichtung von US-Small-Cap-Aktien gegenüber Large-Caps beibehalten und weiter erhöht. Murray und sein Team sind überzeugt, dass die verbesserten fundamentalen Bedingungen eine solide Basis für die zukünftige Performance von Small-Cap-Aktien bieten.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



