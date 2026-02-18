BERNSTEIN RESEARCH stuft NETFLIX COM INC auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Netflix mit einem Kursziel von 115 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die aufgebesserte Offerte des Medienkonzerns Paramount Skydance für Warner Bros Discovery sei dem Gebot des Streamingriesen Netflix überlegen, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch in seiner Einschätzung. Netflix habe allerdings die Möglichkeit, sein Gebot ebenfalls zu verbessern - die Bilanz und die Barmittel gäben das her. Allerdings wolle kein Bieter einen überteuerten Preis bezahlen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 05:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 05:46 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
