Hochtief erhält Auftrag aus Milliardenprojekt der Bundeswehr - Aktie auf Rekord
- Hochtief entwickelt Uni-Campus HH für 1 Mrd€ .
- Hochtief: Rückbau, erweiterter Rohbau, Fassade
- Aktie von Hochtief auf Rekordhoch; +4%, +160%.
ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern Hochtief wird gemeinsam mit Partnern den Campus der Bundeswehr-Universität in Hamburg für etwa eine Milliarde Euro neu entwickeln. Hochtief übernehme den Rückbau, den erweiterten Rohbau sowie die Fassade, wie der MDax -Konzern am Mittwoch in Essen mitteilte. Der von der Bundesbauabteilung vergebene Auftrag habe einen Gesamtwert in Milliardenhöhe. Auf Hochtief entfalle voraussichtlich ein Volumen im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Finanziert werde das Bauvorhaben aus den Geldern der Bundeswehr. Die Hochtief-Aktie erreichte ein Rekordniveau, stand zuletzt rund vier Prozent höher.
Das Papier des mehrheitlich zum spanischen Infrastrukturkonzern ACS gehörenden Baukonzerns knackt seit dem Sommer 2025 ein Rekordhoch nach dem anderen. Vor allem größere Aufträge im Bereich Rechenzentren haben dem Anteilsschein Auftrieb gegeben. Mittlerweile kostet die Aktie mehr als 400 Euro und hat sich damit seit einem Jahr um rund 160 Prozent verteuert./mne/lew/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,57 % und einem Kurs von 402,6 auf Tradegate (18. Februar 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um +11,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 30,88 Mrd..
Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 163,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 371,00EUR was eine Bandbreite von -59,27 %/-7,30 % bedeutet.
