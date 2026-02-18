Bullenpower: Goldpreis springt auf 4.956,09 USD

+1,61 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,36 % 1 Monat +5,65 % 3 Monate +22,08 % 1 Jahr +70,25 %

Bullen dominieren den Handel: Gold legtzu und notiert bei 4.956,09. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 2.911,14USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.956,09USD ein Wert von 8.512,29USD geworden – ein Gewinn von +70,25 %.

