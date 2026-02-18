Goldpreis
Bullenpower: Goldpreis springt auf 4.956,09 USD
Bullen treiben Gold nach oben: Kurs +1,61 % bei 4.956,09 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,36 %
|1 Monat
|+5,65 %
|3 Monate
|+22,08 %
|1 Jahr
|+70,25 %
Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 2.911,14USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.956,09USD ein Wert von 8.512,29USD geworden – ein Gewinn von +70,25 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.
Informationen zu Gold
Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|382,85EUR
|+1,70 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|134,56EUR
|+1,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|282,98EUR
|+1,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|396,82EUR
|+3,66 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|108,02EUR
|+2,40 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|599,95EUR
|+3,56 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|401,28EUR
|+1,64 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|81,13EUR
|+1,58 %
|Long
|1
|0,00
|134,46EUR
|+1,56 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,526EUR
|-0,58 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.