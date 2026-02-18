    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRhoen-Klinikum AktievorwärtsNachrichten zu Rhoen-Klinikum

    KORREKTUR/Studie

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heime durch mehr Krankenpflege im Nachteil

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehr Pflegekräfte in Kliniken Heime fehlen nun
    • Pflegebudget seit 2020: Klinikpersonal wächst.
    • AOK fordert Stopp der Kostensteigerung sofort.
    KORREKTUR/Studie - Heime durch mehr Krankenpflege im Nachteil
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Berichtigung. Im letzten Satz, 1. Abs., muss es korrekt heißen: "Denn trotz gesunkener Patientenzahlen in den Kliniken sei die Zahl der Pflegekräfte dort stark gewachsen.")

    BERLIN (dpa-AFX) - In den deutschen Krankenhäusern gibt es deutlich mehr Pflegekräfte - laut einer neuen Studie drohen sie in den Altenheimen mit ihrem wachsenden Bedarf dagegen immer stärker zu fehlen. Die Entwicklung geht laut der Erhebung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) auf das 2020 eingeführte Pflegebudget zurück. Es regelt die Finanzierung der Personalkosten in der Pflege. Die AOK kritisiert die damit verbundenen Kosten und fordert einen Kostenstopp. Denn trotz gesunkener Patientenzahlen in den Kliniken sei die Zahl der Pflegekräfte dort stark gewachsen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fresenius SE & Co. KGaA!
    Long
    48,34€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 13,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    55,43€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 13,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zwischen 2019 und 2024 stieg die Zahl der Vollzeit-Pflegekräfte im Krankenhaus laut WIdO um mehr als 50.000 auf rund 350.600. Das durchschnittliche Personalwachstum lag seit Einführung des Pflegebudgets bei durchschnittlich 3,4 Prozent pro Jahr, davor bei 0,7 Prozent. Das Gesetz habe sein Ziel erreicht, sagte Studien-Coautor David Scheller-Kreinsen. Allerdings ging der Anstieg in den Kliniken der Studie zufolge wohl zulasten der Altenpflege.

    Mehr Pflegekräfte in Kliniken - Stagnation in Heimen

    Die Krankenhäuser stellen immer mehr Altenpflegekräfte ein. Laut der Studie stieg die Zahl der ausgebildeten Altenpflegekräfte in den Kliniken von 2019 bis 2023 um das 2,5-fache. Deutlich langsamer gewachsen sei dagegen die Zahl der Vollkräfte in der Altenpflege: seit Einführung Pflegebudgets nur noch um durchschnittlich 0,8 Prozent, davor im Jahresschnitt um 2,6 Prozent in Pflegeheimen und 5,4 Prozent in ambulanten Diensten. Einen Zuwachs um 6,7 Prozent gab es der Studie zufolge bei den Pflegefachkräften in den Kliniken - in Pflegeheimen sank die Zahl.

    "Das Wachstum des Pflegepersonals verteilt sich also zunehmend ungleich auf die Sektoren", sagte Scheller-Kreinsen. Die Heime hätten das Nachsehen. Bei Heimen und Pflegediensten gebe es wegen des Älterwerdens der Gesellschaft mehr Bedarf. Doch das Angebot an Arbeitskräften sinke. In den Kliniken hingegen gebe es mehr Personal - doch gar nicht mehr Patientinnen und Patienten. Das AOK-Institut wirft dem Gesetzgeber "Fehlanreize" vor.

    AOK fordert Stopp des Kostenanstiegs

    AOK-Bundesverbandschefin Carola Reimann sprach von einer "desaströsen Bilanz" des Pflegebudgets und forderte von der Regierungskoalition, den mit den steigenden Klinik-Pflegezahlen verbundenen Ausgabenanstieg der Krankenkassen mit einer Obergrenze zu stoppen. Laut AOK stieg das Volumen des Pflegebudgets seit 2020 von 19,4 auf 26,1 Milliarden Euro 2024. Das WIdO warnte vor weiteren Kostensteigerungen, denn dadurch würden auch die Beiträge weiter nach oben gehen, so das AOK-Institut./bw/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

    Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 52,44 auf Tradegate (18. Februar 2026, 14:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +5,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 29,25 Mrd..

    Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +1,88 %/+15,34 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rhoen-Klinikum - 704230 - DE0007042301

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rhoen-Klinikum. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KORREKTUR/Studie Heime durch mehr Krankenpflege im Nachteil In den deutschen Krankenhäusern gibt es deutlich mehr Pflegekräfte - laut einer neuen Studie drohen sie in den Altenheimen mit ihrem wachsenden Bedarf dagegen immer stärker zu fehlen. Die Entwicklung geht laut der Erhebung des Wissenschaftlichen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     