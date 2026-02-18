Aktien New York Ausblick
Gewinne erwartet - Nvidia führt Tech-Riesen an
- US-Märkte: Erholung vor Fed-Protokoll erwartet.
- Nvidia gewinnt: Meta-Orders, Beteiligungs-Deal
- Gemischte Quartalsbilanz: Palo Alto schwächer.
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem verhaltenen Auftakt in die verkürzte Börsenwoche dürften die US-Aktienmärkte am Mittwoch einen Erholungsversuch starten. Bevor am Abend das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed in den Fokus rückt, taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 49.675 Punkte. Der Nasdaq 100 wird eine Stunde vor Handelsbeginn mit einem halben Prozent im Plus erwartet.
Wie es heißt, kommen erste Schnäppchenjäger in die Versuchung, das zuletzt ermäßigte Kursniveau für sich zu nutzen. Dies zeigt sich bei den sieben bedeutendsten Technologiewerten der USA, den sogenannten "Magnificent 7", die vorbörslich fast alle im Plus gehandelt werden. Der von der Tech-Branche geprägte Nasdaq 100 hatte am Vortag im frühen Handel den niedrigsten Stand seit November erreicht, während der Dow zuletzt wieder unter die 50.000-Punkte-Marke gesunken ist.
Die größten vorbörslichen Gewinne unter den sieben Tech-Größen verbuchten mit 2,1 Prozent die Aktien des KI-Chipspezialisten Nvidia . Sie profitierten davon, dass der Social-Media-Riese Meta in den nächsten Jahren eine Millionenzahl von Nvidia-Prozessoren einsetzen möchte. Experten sehen darin einen Schritt, und die bereits enge Beziehung der beiden Unternehmen weiter zu festigen. Meta-Aktien waren unter den "Magnificent 7" eine Ausnahme, sie gaben vorbörslich um 0,4 Prozent nach.
Nvidia hat laut einem Bericht an die Börsenaufsicht SEC außerdem Beteiligungen neu strukturiert. Neben dem Einstieg beim Halbleiter-Designunternehmen Synopsys ging daraus hervor, dass Anteile an den Unternehmen Applied Digital und Recursion Pharmaceuticals verkauft wurden, deren Aktien vorbörslich mit acht respektive 13 Prozent unter Druck gerieten.
Die Berichtssaison bot gemischte Nachrichten: Das Cybersicherheits-Unternehmen Palo Alto enttäuschte Anleger mit dem Ausblick, wie der vorbörsliche Rückschlag um sieben Prozent zeigt. Besser an kamen die Resultate von Analog Devices und Cadence Design Systems , deren Titel um bis zu sechs Prozent anzogen./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,71 % und einem Kurs von 301,6 auf Tradegate (18. Februar 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -0,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,32 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,87 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +47,10 %/+72,13 % bedeutet.
