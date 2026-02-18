    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    221 Aufrufe 221 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gewinne erwartet - Nvidia führt Tech-Riesen an

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Märkte: Erholung vor Fed-Protokoll erwartet.
    • Nvidia gewinnt: Meta-Orders, Beteiligungs-Deal
    • Gemischte Quartalsbilanz: Palo Alto schwächer.
    Aktien New York Ausblick - Gewinne erwartet - Nvidia führt Tech-Riesen an
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem verhaltenen Auftakt in die verkürzte Börsenwoche dürften die US-Aktienmärkte am Mittwoch einen Erholungsversuch starten. Bevor am Abend das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed in den Fokus rückt, taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 49.675 Punkte. Der Nasdaq 100 wird eine Stunde vor Handelsbeginn mit einem halben Prozent im Plus erwartet.

    Wie es heißt, kommen erste Schnäppchenjäger in die Versuchung, das zuletzt ermäßigte Kursniveau für sich zu nutzen. Dies zeigt sich bei den sieben bedeutendsten Technologiewerten der USA, den sogenannten "Magnificent 7", die vorbörslich fast alle im Plus gehandelt werden. Der von der Tech-Branche geprägte Nasdaq 100 hatte am Vortag im frühen Handel den niedrigsten Stand seit November erreicht, während der Dow zuletzt wieder unter die 50.000-Punkte-Marke gesunken ist.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    26.827,06€
    Basispreis
    20,49
    Ask
    × 12,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.342,88€
    Basispreis
    20,78
    Ask
    × 11,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die größten vorbörslichen Gewinne unter den sieben Tech-Größen verbuchten mit 2,1 Prozent die Aktien des KI-Chipspezialisten Nvidia . Sie profitierten davon, dass der Social-Media-Riese Meta in den nächsten Jahren eine Millionenzahl von Nvidia-Prozessoren einsetzen möchte. Experten sehen darin einen Schritt, und die bereits enge Beziehung der beiden Unternehmen weiter zu festigen. Meta-Aktien waren unter den "Magnificent 7" eine Ausnahme, sie gaben vorbörslich um 0,4 Prozent nach.

    Nvidia hat laut einem Bericht an die Börsenaufsicht SEC außerdem Beteiligungen neu strukturiert. Neben dem Einstieg beim Halbleiter-Designunternehmen Synopsys ging daraus hervor, dass Anteile an den Unternehmen Applied Digital und Recursion Pharmaceuticals verkauft wurden, deren Aktien vorbörslich mit acht respektive 13 Prozent unter Druck gerieten.

    Die Berichtssaison bot gemischte Nachrichten: Das Cybersicherheits-Unternehmen Palo Alto enttäuschte Anleger mit dem Ausblick, wie der vorbörsliche Rückschlag um sieben Prozent zeigt. Besser an kamen die Resultate von Analog Devices und Cadence Design Systems , deren Titel um bis zu sechs Prozent anzogen./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,71 % und einem Kurs von 301,6 auf Tradegate (18. Februar 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -0,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,87 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +47,10 %/+72,13 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Gewinne erwartet - Nvidia führt Tech-Riesen an Nach ihrem verhaltenen Auftakt in die verkürzte Börsenwoche dürften die US-Aktienmärkte am Mittwoch einen Erholungsversuch starten. Bevor am Abend das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed in den Fokus rückt, taxierte der Broker IG den US-Leitindex …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     