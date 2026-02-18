    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer COMEX Rolling RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer COMEX Rolling

    Kupferpreis vor Wende & Rally – Ist Kupfer jetzt stärker als Gold & Silber?

    Die Korrektur dominiert noch, doch erste Anzeichen deuten auf eine Wende und neue Kupfer-Rallye hin.

    Anleger haben Kupfer im Blick - Kupferpreis vor Wende & Rally – Ist Kupfer jetzt stärker als Gold & Silber?
    Kupferpreis erreicht aktuell heiße Zone

    Der Ausflug des Kupferpreises in Richtung  6,50 US-Dollar mündete in einem veritablen Abverkauf. Mit aktuell 5,65 US-Dollar hat Kupfer eine eminent wichtige Unterstützungszone und damit potenzielle Wendezone erreicht. An der Zone 5,65 US-Dollar / 5,50 US-Dollar wird es sich wohl entscheiden, ob es bei einer Korrektur bleibt oder das Ganze in einem handfesten Crash münden wird. 

    Kupfer kurz vor Wende

    Die Relevanz der genannten Zone wird im unteren Chart deutlich. Vor allem der Preisbereich von 5,50 US-Dollar präsentiert sich als stark ausgebaute Unterstützung. Die Voraussetzungen dafür, dass Kupfer innerhalb der Zone 5,65 US-Dollar / 5,50 US-Dollar nach oben abdrehen könnte, sind nicht die schlechtesten. Die zurückliegende Korrektur hat die Gemüter und die technischen Indikatoren abgekühlt. Der Boden für ein Comeback ist bereitet.

    Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion?Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten. 
    Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.


    Kupfermarkt im Wandel – vom Überschuss ins Defizit

    Die Sorge vor einem in den nächsten Jahren ausufernden Defizit treibt den Markt nach wie vor um. Der Kupfermarkt dürfte sich derzeit in einer Übergangsphase befinden – vom Überschuss ins Defizit. So erwartet die International Copper Study Group (Stand Oktober) für das Jahr 2025 noch einen Überschuss in Höhe von 178.000 Tonnen Kupfer. Hingegen soll sich im laufenden Jahr 2026 den Prognosen der ICSG nach bereits ein Defizit in Höhe von 150.000 Tonnen auftun. Es passt auch ins Bild, dass die aktuelle Entwicklung der Lagerbestände noch nicht unbedingt auf ein Defizit schließen lassen, denn die Lagerbestände an COMEX und LME ziehen seit geraumer Zeit an. 

    Langfristiges Defizit sollte nicht überraschen 

    Aufgrund seiner Eigenschaften findet Kupfer in zahlreichen industriellen Bereichen Anwendung. Nicht zuletzt spielt Kupfer eine entscheidende Rolle bei der Energiewende und auch das Thema KI kommt nicht ohne das Industriemetall aus. Bekanntlich haben zahlreiche Tech-Giganten (unter anderem Microsoft, Amazon, Meta und der Dax-Konzern Deutsche Telekom etc.) den Bau von KI-Rechenzentren angekündigt bzw. sind bereits in Umsetzung. Trotz einiger Zweifel an der finanziellen Machbarkeit der Projekte wird für Kupfer weiterhin ein anhaltender Nachfrageschub durch Zukunftstechnologien erwartet.

    Kupfer vs. Silber

    Wir setzen an dieser Stelle Kupfer in Relation zu Silber. Man könnte auch eine Gold-Kupfer-Ratio bemühen, doch da Gold im Gegensatz zu Kupfer überwiegend aus dem Investmentbereich nachgefragt wird, bietet sich eher ein Vergleich zu Silber an, das wie Kupfer ebenfalls stark durch die Industrie nachgefragt wird. Der aktuelle Silberpreis notiert bei 76,0 US-Dollar, der aktuelle Kupferpreis (COMEX) liegt bei 5,74 US-Dollar. Die Silber-Kupfer-Ratio beträgt entsprechend knapp 13,2. Zum Vergleich. In der letzten Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle lag die Silber-Kupfer-Ratio bei 14,2. Salopp könnte man nun anmerken, dass sich Kupfer in den letzten Tagen besser geschlagen hat als Silber. Und in der Tat wirkte das Industriemetall stabiler als Silber. Gleichzeitig hat Kupfer im Vergleich zu Silber aber noch immer ein immenses Nachholpotenzial, dominierte doch in den letzten Jahren eine Spanne von 5 bis 10 die Ratio.

    Fazit – Ist Kupfer jetzt stärker als Gold & Silber?

    In den letzten Tagen wirkt der Kupferpreis deutlich stabiler als Silber und mindestens genauso stabil wie Gold. Kupfer wird von einer Reihe von starken Preistreibern angeschoben, nicht zuletzt treibt die Aussicht auf ein baldiges Defizit am Kupfermarkt den Preis an. Die Schwäche des US-Dollars stützt auch Kupfer. Diese Schwäche könnte heute durch die Veröffentlichung des Protokolls des FOMC vom 27. Januar / 28. Januar befeuert werden. 

    Mit Erreichen der Zone 5,65 US-Dollar /5,50 US-Dollar hat der Kupferpreis die große Chance, eine Trendwende einzuleiten. Potenzielle Bewegungsziele liegen auf der Oberseite zunächst bei 6,0 US-Dollar und 6,5 US-Dollar. Auf lange Sicht könnte es für Kupfer auch über 7 US-Dollar in Richtung 8 US-Dollar gehen. Allerdings gilt auch: Sollte es deutlich unter die 5,50 US-Dollar gehen, könnte es eng für Kupfer werden.

    Bereits die letzte Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle endete mit „[…] Solange Kupfer oberhalb von 5,5 US-Dollar notiert, ist das bullische Szenario mit Ziel 7 US-Dollar zu präferieren. Vor diesem Hintergrund dürften die Aktien von Kupferproduzenten wie Southern Copper, BHP, Freeport-McMoRan, Hudbay Minerals, Ivanhoe Mines etc. oder aber Aktien von Goldproduzenten mit einem starken Kupfersegment wie Barrick Mining oder Newmont Corp. in 2026 weiteres Kurspotenzial bieten.“ Dem ist auch heute nichts hinzuzufügen.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Verfasst von Marcel Torney
