Gewinner der Transformation und staatlicher Investitionen

Viele Länder in der EU fördern gezielt strategische Industrien. Dazu zählen z. B. Halbleiter, Batterien oder Verteidigung, Energieinfrastruktur und nachhaltige Produktion. Programme wie der „European Deal“ oder der „NextGenerationEU“ führen zu hohen Investitionen in Infrastruktur, Modernisierung und Energieeffizienz.

Europäische Industriedienstleister profitieren im aktuellen wirtschaftspolitischen Umfeld strukturell. Denn Europa ist geprägt von Transformation, Infrastrukturinvestitionen und Re-Industrialisierung.

Europäische Industriedienstleister sind günstig

Industriedienstleister profitieren indirekt von den staatlichen Investitionsprogrammen. Die meiste Kapital fließt in die Energiewende, die Modernisierung von Stromnetzen, Offshore-Windparks und den Ausbau einer Wasserstoffinfrastruktur.

Industriedienstleister sind direkt in Transformationsprojekte eingebunden. Sie bauen und warten die Anlagen oder setzen Energieeffizientprojekte auf. Im Vergleich zu ihren US-Pendants sind viele europäische Industrie- und Dienstleistungsunternehmen günstig bewertet und dividendenstark.

Wir stellen Ihnen unsere Favoriten aus Europa vor.

