    Krypto-Crash? Egal.

    Trotz Milliardenverlust: Saylor kauft weiter – 717.000 Bitcoin im Strategy-Depot

    Trotz Milliardenverlust und Kursrutsch stockt Strategy seine Bitcoin-Position erneut auf. Chairman Michael Saylor bleibt überzeugt: Der Krypto-Frühling kommt.

    Michael Saylor bleibt trotz fallender Kurse demonstrativ bullish für Bitcoin. "Wir befinden uns vielleicht mitten in einem Krypto-Winter, aber der Frühling kommt – und Bitcoin gewinnt", schrieb der Executive Chairman von Strategy  auf X. In einem Interview mit Fox News legte er nach: "Es wird ein Frühling folgen und dann ein glorreicher Sommer."

    Auslöser der Aussagen war ein weiterer Zukauf. Zwischen dem 9. und 16. Februar erwarb Strategy 2.486 Bitcoin für rund 168,4 Millionen US-Dollar. Damit hält das Unternehmen nun 717.131 Bitcoin, für die insgesamt fast 55 Milliarden US-Dollar ausgegeben wurden. Finanziert wurde der jüngste Kauf zu rund 46 Prozent über den Verkauf unbefristeter "Stretch"-Vorzugsaktien, der Rest über neue Stammaktien. Die Vorzugsaktien bieten aktuell eine variable Dividende von rund 11 Prozent.

    Saylor begründet seinen Optimismus mit strukturellen Veränderungen im Markt. Der Bankensektor unterstütze Bitcoin heute deutlich stärker als noch vor vier Jahren. "Wir haben die Bildung digitaler Kreditnetzwerke, Bankkreditnetzwerke. Wir haben die Unterstützung der Regierung. Wir haben einen Bitcoin-Präsidenten. Wir haben 12 Kabinettsmitglieder, die sich für digitale Vermögenswerte und Innovation einsetzen", sagte er.

    Operativ steht Strategy jedoch unter Druck. Der durchschnittliche Einstiegspreis der Bitcoin-Bestände liegt bei rund 76.000 US-Dollar, während der Kurs zuletzt bei etwa 67.000 US-Dollar notierte – rund 50 Prozent unter dem Rekordhoch vom Oktober. Für das vierte Quartal meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 12,4 Milliarden US-Dollar. Die Aktie liegt mehr als 70 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

    Saylor verweist dennoch auf die robuste Kapitalstruktur. "Wenn wir also die Bitcoins etwas teurer als zum aktuellen Kurs gekauft haben, haben wir Eigenkapital verkauft, das zum Zeitpunkt des Kaufs einen enormen Aufschlag gegenüber dem Bitcoin-Kurs darstellte", erklärte er. Und weiter: "Die Bilanz des Unternehmens war also ziemlich unverwüstlich." Strategy verfüge über rund 2,25 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und ausreichend Kapital für die nächsten "50 bis 60 Jahre". Ziel bleibe, mindestens einmal pro Quartal weitere Bitcoin zu akkumulieren.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Gina Moesing
