Zalando Aktie heute im Minus (20,840€) - 18.02.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,43 % verliert die Zalando Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,42 %, geht es heute bei der Zalando Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Zalando, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -1,27 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,38 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,75 %. Im Jahr 2026 gab es für Zalando bisher ein Minus von -13,90 %.

Zalando Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,38 % 1 Monat -14,75 % 3 Monate -1,27 % 1 Jahr -45,27 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Volatilität der Zalando-Aktie: jüngste Kursverluste (Anfang Feb. unter 22 € nach Analystenwarnung), verstärkte Short‑Aktivitäten mit einer Shortquote von rund 4 %, Debatten über Pump‑and‑Dump‑Bewegungen, Handelsvolumen, technische Erholungsversuche versus weitere Tiefs sowie fundamentale Risiken durch Konkurrenz im Social‑Commerce.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,52 Mrd. € wert.

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.