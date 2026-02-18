PUMA Aktie knickt ein - 18.02.2026

Mit einer Performance von -3,27 % musste die PUMA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,03 %, geht es heute bei der PUMA Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von PUMA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +49,16 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um +0,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,73 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in PUMA eine positive Entwicklung von +5,98 % erlebt.

PUMA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,38 % 1 Monat +9,73 % 3 Monate +49,16 % 1 Jahr -20,49 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Antas Großaktionärsrolle (29–33,7%) und daraus resultierende Übernahmefantasien, hohe institutionelle Beteiligung sowie mögliche Verzerrungen durch Wertpapierleihe (UBS). Besprochen werden Bewertungsfolgen, erwartete schwache Q4/2025- und 2026-Zahlen, Cashflow/Guidance am 26.2. sowie technische Signale (Wimpel/Flagge, Dreifachboden, 200‑Tage‑Linie, Widerstand ~25€, Volumenbedarf).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PUMA eingestellt.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,37 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

EQS Voting Rights Announcement: PUMA SE PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 18.02.2026 / 10:49 CET/CEST Dissemination of a Voting Rights …

So schlagen sich die Wettbewerber von PUMA

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,04 %. Under Armour Registered (A) notiert im Minus, mit -0,40 %. VF notiert im Minus, mit -0,14 %. adidas verliert -0,73 %

PUMA Aktie jetzt kaufen?

Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.