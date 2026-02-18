    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHochtief AktievorwärtsNachrichten zu Hochtief

    Hochtief Aktie mit kräftigem Kursplus - 18.02.2026

    Am 18.02.2026 ist die Hochtief Aktie, bisher, um +4,54 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hochtief Aktie.

    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Hochtief ist ein global führendes Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastrukturprojekte. Es bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen an und ist international stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vinci, ACS und Skanska. Hochtief punktet mit innovativen Bauverfahren und starker Präsenz in den USA und Australien.

    Hochtief aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.02.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,54 % konnte die Hochtief Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Hochtief Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,98 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 402,80, mit einem Plus von +4,54 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +43,29 % bei Hochtief.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um +11,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hochtief +20,75 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,25 % geändert.

    Hochtief Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,49 %
    1 Monat +9,16 %
    3 Monate +43,29 %
    1 Jahr +163,92 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Hochtief Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung und Kursentwicklung der Hochtief-Aktie: laufende Großaufträge (Bundeswehr‑Milliardenprojekt, 230 Mio. Kiel) verbessern die Fundamentals; Jefferies hebt das Kursziel auf 371 €; Debatten, ob die Aktie schon zu teuer ist oder die Rally noch weitergeht; Dividendenerwartungen (~5,23–7 €); Diskussion, ob ACS stärker profitiert; einige kaufen nach.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Hochtief eingestellt.

    Informationen zur Hochtief Aktie

    Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,27 Mrd.EUR € wert.

    Hochtief erhält Auftrag aus Milliardenprojekt der Bundeswehr - Aktie auf Rekord


    Der Baukonzern Hochtief wird gemeinsam mit Partnern den Campus der Bundeswehr-Universität in Hamburg für etwa eine Milliarde Euro neu entwickeln. Hochtief übernehme den Rückbau, den erweiterten Rohbau sowie die Fassade, wie der MDax -Konzern am …

    Börsen Update Europa - 18.02. - FTSE Athex 20 stark +3,81 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Tagesvorschau 19. Februar: Börse am Donnerstag – Das bewegt die Märkte


    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bouygues, Skanska (B) und Co.

    Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,96 %. Skanska (B) notiert im Plus, mit +0,67 %. Vinci notiert im Minus, mit -0,04 %.

    Hochtief Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hochtief

    +3,69 %
    +11,42 %
    +9,97 %
    +43,60 %
    +164,79 %
    +577,52 %
    +420,70 %
    +367,09 %
    +1.666,84 %
    ISIN:DE0006070006WKN:607000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



