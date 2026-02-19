Prysmian: "Schaufelverkäufer" für die globale Infrastruktur

Prysmian berichtet über solide organsiche Wachstumsraten. Die wichtigsten Segmente sind „Transmisson“ und „Power Grid“. Hier sehen wir steigende Margen und einen hohen Free Cashflow. Die Marge und die Profitabilität wurden zuletzt verbessert.

Prysmian ist ein unverzichtbarer „Schaufelverkäufer“ für Infrastruktur. Als weltgrößter Hersteller von Energie- und Telekommunikationskabeln errichtet das Unternehmen Stromnetze, Energieübertragung, 5G-Netze, Glasfaseranbindungen und zunehmend für digitale Infrastruktur wie Rechenzentren.

Ausblick nach oben angepasst

Zudem hat Prysmian dank starker Geschäfte in jüngster Zeit den Ausblick für das Gesamtjahr nach oben angepasst. Anfang Februar meldete der italienische Kaberhersteller einen milliardenschweren Auftrag. Prysmian hat den Zuschlag für das Stromkabelverbundprojekt Eastern Green Link 4 (EGL4) mit den britischen Übertragungsnetzbetreibern SP Energy Networks und National Grid Electricity Transmission erhalten. Prysmian beziffert den Auftragsgegenwert auf 2,3 Mrd. Euro. Zum Vergleich: Per Ende September lag der Auftragsbestand im Bereich „Transmission“ bei insgesamt etwa 16 Mrd. Euro.

Neben organischem Wachstum treiben strategische Übernahmen das Unternehmenswachstum an. Ende Januar kündigte Prysmian die Akquisition der spanischen ACSM an. ACSM hat sich die die Verlegung von Seekabeln spezialisiert. Mit dem Kauf stärkt Prysmian seine Lösungen in den Bereichen Unterwasservermessung, Meeresbeodenvorbereitung sowie Installation. ACSM erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von 62 Mio. Euro. Das EBITDA lag bei 22 Mio. Euro. Prysmian übernimmt die Spanier für einen Kaufpreis von 169 Mio. Euro, also gut dem 2,7-fachen des Jahresumsatzes. Das geht angesichts der hohen Margen vollkommen in Ordnung.

Kaufen bei Rücksetzern

Prysmian wird derzeit mit einem KGV um 21 bewertet und bietet eine Dividendenrendite von 1,06% p.a. Der Aufwärtstrend ist intakt. Die Aktie kann bei Rücksetzern eingesammelt werden.