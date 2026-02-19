    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Prysmian auf Erfolgskurs

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Prysmian: "Schaufelverkäufer" für die globale Infrastruktur

    Prysmian spielt eine zentrale Rolle beim Aufbau von Stromnetzen und digitaler Infrastruktur.

    Prysmian ist ein unverzichtbarer „Schaufelverkäufer“ für Infrastruktur. Als weltgrößter Hersteller von Energie- und Telekommunikationskabeln errichtet das Unternehmen Stromnetze, Energieübertragung, 5G-Netze, Glasfaseranbindungen und zunehmend für digitale Infrastruktur wie Rechenzentren.

    Prysmian berichtet über solide organsiche Wachstumsraten. Die wichtigsten Segmente sind „Transmisson“ und „Power Grid“. Hier sehen wir steigende Margen und einen hohen Free Cashflow. Die Marge und die Profitabilität wurden zuletzt verbessert. 

    Ausblick nach oben angepasst

    Zudem hat Prysmian dank starker Geschäfte in jüngster Zeit den Ausblick für das Gesamtjahr nach oben angepasst. Anfang Februar meldete der italienische Kaberhersteller einen milliardenschweren Auftrag. Prysmian hat den Zuschlag für das Stromkabelverbundprojekt Eastern Green Link 4 (EGL4) mit den britischen Übertragungsnetzbetreibern SP Energy Networks und National Grid Electricity Transmission erhalten. Prysmian beziffert den Auftragsgegenwert auf 2,3 Mrd. Euro. Zum Vergleich: Per Ende September lag der Auftragsbestand im Bereich „Transmission“ bei insgesamt etwa 16 Mrd. Euro. 

    Neben organischem Wachstum treiben strategische Übernahmen das Unternehmenswachstum an. Ende Januar kündigte Prysmian die Akquisition der spanischen ACSM an. ACSM hat sich die die Verlegung von Seekabeln spezialisiert. Mit dem Kauf stärkt Prysmian seine Lösungen in den Bereichen Unterwasservermessung, Meeresbeodenvorbereitung sowie Installation. ACSM erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von 62 Mio. Euro. Das EBITDA lag bei 22 Mio. Euro. Prysmian übernimmt die Spanier für einen Kaufpreis von 169 Mio. Euro, also gut dem 2,7-fachen des Jahresumsatzes. Das geht angesichts der hohen Margen vollkommen in Ordnung. 

    Kaufen bei Rücksetzern

    Prysmian wird derzeit mit einem KGV um 21 bewertet und bietet eine Dividendenrendite von 1,06% p.a. Der Aufwärtstrend ist intakt. Die Aktie kann bei Rücksetzern eingesammelt werden.

    Empfehlung: kaufen
    Kursziel: 123,00 EUR; StopLoss: unter 78,40 EUR

    Mehr News und Finoamtionen finden sie unter FUCHSBRIEFE | LinkedIn





    Autor
    FUCHS-Kapital
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    FUCHS-Kapital wendet sich an den konservativ ausgerichteten Anleger, der weniger auf das "schnelle Geld", als auf langfristige, solide Performance aus ist.

    FUCHS-Kapital ist der einzige deutsche Börsenbrief mit konsequenter Value-Strategie, einem wöchentlichen Produktcheck und einem weltweiten Investmentansatz.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von FUCHS-Kapital
    Prysmian auf Erfolgskurs Prysmian: "Schaufelverkäufer" für die globale Infrastruktur Prysmian spielt eine zentrale Rolle beim Aufbau von Stromnetzen und digitaler Infrastruktur. Mit starken organischen Wachstumsraten und strategischen Übernahmen hat Prysmian den Ausblick für das Gesamtjahr nach oben korrigiert. Die Aussichten sind für Anleger interessant.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     