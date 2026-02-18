RBC stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Analyst Srini Pajjuri verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der KI-Chiphersteller und Meta eine mehrjährige Vereinbarung für GPUs, CPUs, Netzwerkkomponenten und Software bekannt gegeben haben. Er sieht darin einen weiteren positiven Schritt für Nvidia, der zudem Wettbewerbsbedenken zerstreuen dürfte./ck/rob/laVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 20:28 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 20:28 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 159,3EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 15:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Srini Pajjuri

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 240

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



