RBC stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Analyst Srini Pajjuri verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der KI-Chiphersteller und Meta eine mehrjährige Vereinbarung für GPUs, CPUs, Netzwerkkomponenten und Software bekannt gegeben haben. Er sieht darin einen weiteren positiven Schritt für Nvidia, der zudem Wettbewerbsbedenken zerstreuen dürfte./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 20:28 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 20:28 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 159,3EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 15:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Srini Pajjuri
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
