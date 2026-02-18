    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDynatrace AktievorwärtsNachrichten zu Dynatrace
    Redwood Software definiert die Beobachtbarkeit von Automatisierung mit Redwood Insights Premium neu

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Bietet vollständige Transparenz mit neuen Integrationen für SAP Cloud ALM, Dynatrace, Splunk und New Relic

    VIENNA, Virginia, 18. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Redwood Software, die führende Orchestrierungsplattform für autonome Unternehmen, gab heute Verbesserungen der Beobachtbarkeit für RunMyJobs by Redwood bekannt, die darauf abzielen, Automatisierungsintelligenz in der IT und im Unternehmen zu demokratisieren. Die neue Version erweitert die in die Plattform integrierten nativen Analysefunktionen, führt eine neue Integration mit SAP Cloud ALM ein und stärkt die Integrationen mit führenden Observability-Plattformen, um eine umfassende, rollenspezifische Transparenz in komplexen Unternehmensumgebungen zu gewährleisten. Die Ankündigung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da laut dem Enterprise Automation Index 2026 von Redwood 61 % der Unternehmen angeben, dass ihre Automatisierungstools nicht ausreichend genutzt werden, was den Bedarf an tiefergehender Beobachtbarkeit und umsetzbarer Automatisierungsintelligenz unterstreicht.

    Redwood Software logo

    Ein einheitliches Observability-Ökosystem für die Automatisierung 

    RunMyJobs von Redwood bietet Observability durch einen mehrschichtigen, ökosystemorientierten Ansatz, der die Transformation beschleunigt und die Gesamtbetriebskosten (TCO) für den Betrieb erheblich senkt:

    • Redwood Insights liefert maßgeschneiderte Informationen, die in die Plattform integriert sind, darunter vorgefertigte und anpassbare Dashboards, mit denen Teams Engpässe identifizieren, die Leistung verfolgen, Compliance-Anforderungen erfüllen und Automatisierungsdaten im gesamten Unternehmen demokratisieren können.

    • Durch die Integration mit SAP Cloud ALM werden die Ausführungsdaten von RunMyJobs direkt in SAP synchronisiert, wodurch SAP-orientierte Unternehmen zentrale Transparenz im Betrieb erhalten, ohne die Tools wechseln zu müssen.

    • Die Integration des Observability-Ökosystems mit Plattformen wie Dynatrace, Splunk, New Relic und AppDynamics ermöglicht eine Full-Stack-Telemetrie-Korrelation, beschleunigt die Ursachenanalyse und reduziert die durchschnittliche Zeit bis zur Lösung (MTTR).

    Zusammen ermöglichen diese Funktionen Unternehmen, über eine einheitliche „Single-Pane-of-Glass"-Lösung hinauszugehen und hochpräzise, stakeholder-spezifische Perspektiven zu liefern, die schnellere Entscheidungen, geringere Betriebsrisiken und messbaren Geschäftswert ermöglichen.

