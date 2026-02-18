650 Milliarden für KI – droht Big Tech der Cashflow-Kollaps?

Laut der jüngsten Fondsmanagerumfrage der Bank of America warnten 35 Prozent der Befragten, Unternehmen investierten zu viel – der höchste Wert seit zwei Jahrzehnten. "Die Investitionen sind derzeit zu hoch", schrieb Michael Hartnett und verwies darauf, dass CIOs ihre CEOs inzwischen häufiger auffordern, die Bilanzen zu stärken, statt die Ausgaben weiter zu erhöhen. Gleichzeitig ist die Stimmung paradox bullish: Die Gewinnperspektiven werden so positiv eingeschätzt wie zuletzt 2021.

Die Investitionswelle der großen US-Technologiekonzerne sorgt an den Märkten zunehmend für Nervosität. Was als KI-Boom begann, wird von immer mehr Fondsmanagern als potenzielles Risiko gesehen – allerdings mit klarem Fokus: Die Sorge vor "Überinvestitionen" richtet sich vor allem gegen die Kapitalrendite der Hyperscaler wie Microsoft, Alphabet oder Amazon.

Tatsächlich konzentriert sich der Investitionsboom stark auf wenige Sektoren. Kommunikationsdienste, Technologie und zyklische Konsumgüter – Heimat der "Magnificent 7" – treiben die Kapitalausgaben. Für 2026 planen die vier größten US-Techkonzerne zusammen Investitionen von rund 650 Milliarden US-Dollar. Meta will etwa 55 Milliarden US-Dollar in KI stecken, Alphabet 180 Milliarden und Amazon rund 200 Milliarden US-Dollar – eine Steigerung um 50 Prozent.

Die Märkte reagieren zunehmend sensibel. Microsoft verzeichnete zuletzt den stärksten Kursrückgang seit fast sechs Jahren, während Meta nach Ankündigung ehrgeiziger KI-Pläne zulegte. Ein Viertel der befragten Investoren sieht inzwischen eine "KI-Blase" als größtes Tail-Risiko, 30 Prozent fürchten, dass die KI-Ausgaben der Tech-Giganten eine Kreditkrise auslösen könnten.

Auch Analysten von Evercore sprechen von einer "gelben Flagge". Die steigenden Investitionen führten dazu, dass Hyperscaler einen immer größeren Teil ihres Free Cashflows (FCF) für KI-Infrastruktur ausgeben. Für Amazon könnte 2026 sogar ein negatives Free-Cashflow-Jahr bevorstehen. "Ein insgesamt negativer FCF für die Hyperscaler wäre ein wichtiges Warnsignal", heißt es.

Gleichzeitig betonen die Analysten, systemische Risiken seien bislang nicht erkennbar, und die Verschuldung liege weiterhin unter dem Median des S&P 500. Dennoch zeigen sich Anleger vorsichtiger: Das Engagement in Technologieaktien wurde deutlich reduziert, Kapital fließt verstärkt in Energie, Rohstoffe und Small Caps. Die Umschichtung weg von US-Tech hin zu europäischen und Schwellenmärkten ist so stark wie seit 2021 nicht mehr.

Die Debatte um "Überinvestitionen" ist damit weniger ein flächendeckendes Konjunkturproblem als eine gezielte Kritik an der KI-Kapitaloffensive der Marktführer – und daran, wie schnell sich diese Ausgaben tatsächlich auszahlen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





