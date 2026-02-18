Sitka Gold startet 60.000 Meter-Kampagne auf dem RC Gold-Projekt im Yukon!

Sitka Gold (WKN A2JG70 / TSXV SIG) greift wieder voll an! Das Unternehmen von CEO Cor Coe hat soeben den Start des Diamantbohrprogramms 2026 auf dem zu 100% eigenen RC Gold-Projekt im kanadischen Yukon gemeldet. Insgesamt sind bis zu 60.000 Meter an Bohrungen geplant – und damit eines der umfangreichsten Diamantbohrprogramme, die im Yukon bislang durchgeführt wurden!

Der Schwerpunkt liegt darauf, bereits bekannte Goldvorkommen weiter auszubauen, neue hochprioritäre Ziele systematisch zu testen und das Projektgebiet im sogenannten Tombstone Gold Belt weiter zu definieren. Für Sitka Gold ist das Programm auch ein operativer Meilenstein: Das Unternehmen rechnet damit, dass sich die bis dato auf dem Projekt absolvierte Bohrmeterzahl durch das 2026-Programm noch einmal in etwa verdoppeln wird.

Geplante Aufteilung der Bohrmeter 2026; Grafik Sitka Gold

Das RC Gold-Projekt ist laut Sitka ganzjährig per Straße erreichbar und umfasst ein zusammenhängendes, 431 Quadratkilometer großes Areal. Die Arbeiten konzentrieren sich vor allem auf den Clear Creek Intrusive Complex (CCIC) sowie auf weitere Ziele innerhalb des Landpakets von Distriktgröße. Sitka betont, dass sämtliche bisher bekannten Lagerstätten am Projekt an der Oberfläche beginnen und in alle Richtungen offen sind – ein Punkt, der für die Planung weiterer Bohrschritte zentral ist.

Sitka Gold setzt 2026 den Schwerpunkt auf Rhosgobel

Den größten Teil des Bohrbudgets lenkt Sitka Gold 2026 auf die neue Entdeckung Rhosgobel: Von den bis zu 60.000 Metern sind rund 30.000 Meter für die Erweiterung dieser Goldlagerstätte vorgesehen. Rhosgobel wurde Ende 2024 mit einem ersten Zwei-Loch-Programm entdeckt und im Verlauf der Saison 2025 bereits deutlich vorangetrieben. Sitka Gold berichtet, dass dort inzwischen etwa 13.000 Meter an Diamantkernbohrungen abgeschlossen wurden.

Die bisherigen Bohrungen weisen nach Unternehmensangaben auf eine kontinuierliche Goldmineralisierung hin, die an der Oberfläche einsetzt und sich bisher bereits über eine Streichlänge von 1,1 Kilometern verfolgen lässt. Als Beispiel nennt Sitka Gold einen Abschnitt von 235,9 Metern mit 1,11 g/t Gold, einschließlich 40,0 Metern mit 2,01 g/t Gold, gebohrt ab Oberfläche in Bohrloch DDRCRG-25-010.

Karte, die die bisher abgeschlossenen Bohrungen am Fundort Rhosgobel zeigt, wo ein Großteil des 1,5 x 2 km großen Zielgebiets, das durch eine starke Goldanomalie im Boden definiert ist, noch nicht untersucht wurde. Für 2026 sind Bohrungen von bis zu 30.000 Metern in Rhosgobel geplant. Grafik Sitka Gold

Neben Gold rückt bei Rhosgobel auch ein spannender Nebenaspekt in den Blick: Sitka Gold meldet das Auftreten einer signifikanten Wolframmineralisierung. In Bohrloch DDRCRG-25-004 wurden unter anderem 85,4 Meter mit 0,138% WO3 ab 94,0 Metern, 60,0 Meter mit 0,134% WO3 ab 202,0 Metern sowie 35,0 Meter mit 0,121% WO3 ab 285,0 Metern durchschnitten. Sitka weist darauf hin, dass Wolfram bei einer künftigen Entwicklung potenziell als Nebenprodukt relevant sein könnte.

Rhosgobel liegt zudem innerhalb einer großflächigen geochemischen Signatur: Das Ziel befindet sich in einer 1,5 x 2,0 Kilometer großen Gold-im-Boden-Anomalie, die laut Unternehmen bisher erst teilweise mittels Diamantbohrungen getestet wurde. Sitka plant darüber hinaus die Veröffentlichung einer ersten Ressourcenschätzung (MRE / Ressourcenschätzung) für Rhosgobel noch im ersten Quartal 2026.

Ausbau des Blackjack–Saddle–Eiger-Korridors

Weitere bis zu 15.000 Meter der geplanten Bohrungen entfallen auf den Blackjack–Saddle–Eiger-Korridor. In diesem Bereich sollen vor allem die beiden Goldlagerstätten Blackjack und Eiger erweitert werden, für die man bereits eine Ressource definiert hat. Zusätzlich will Sitka Zonen mit höheren Gehalten weiterverfolgen – darunter eine oberflächennahe Zone im Bereich Saddle, die zwischen Blackjack und Eiger liegt und laut Sitka Gold innerhalb eines konzeptionellen Tagebau-Grubenumrisses von Blackjack positioniert ist.

Für Blackjack verweist Sitka Gold auf frühere Abschnitte, die als Grundlage für die weitere Zielplanung dienen. Genannt wird unter anderem ein sehr langer Abschnitt von 678,1 Metern mit 1,04 g/t Au, einschließlich 93,0 Metern mit 2,37 g/t Au sowie 5,5 Metern mit 17,59 g/t Au, ab Oberfläche in Bohrloch DDRCCC-25-068. Die Winterbohrungen 2026 sollen hier sowohl die Ausdehnung der Mineralisierung als auch eine höhergradige Zone in der Tiefe weiter abgrenzen.

Im Saddle-Bereich will Sitka Gold insbesondere die zuletzt gemeldete höhergradige, oberflächennahe Mineralisierung weiter testen. Als Referenz nennt das Unternehmen 47,6 Meter mit 2,09 g/t Au, einschließlich 8,0 Metern mit 5,7 g/t Au, in Bohrloch DDRCCC-25-087.

Für Eiger stehen nach Unternehmensangaben weitere Abgrenzungsbohrungen an, da große Teile der Intrusion noch nicht getestet seien. Zudem deuten die Ergebnisse aus 2025 laut Sitka auf die Ausbildung einer höhergradigen Zone in der Tiefe hin. Als Beispiel wird ein Abschnitt von 121,0 Metern mit 0,75 g/t Au (inklusive 26,0 Metern mit 0,58 g/t Au) in Bohrloch DDRCCC-25-109 genannt.

Pukelman-Contact und weitere Ziele: 10.000 Meter für eine neue Entdeckung

Für die Pukelman-Contact-Zone plant Sitka Gold bis zu 10.000 Meter an Bohrungen. Dieses Ziel wurde 2025 als neue Entdeckung hervorgehoben und soll nun systematisch weiter ausgebaut werden. Die bisherigen Bohrungen haben nach Angaben des Unternehmens Goldmineralisierung über ein Gebiet von 650 x 900 Metern nachgewiesen – beginnend an der Oberfläche bis in eine Tiefe von 430 Metern. Ein Beispiel für die dortigen Abschnitte ist Bohrloch DDRCCC-25-113 mit 119,0 Metern zu 1,01 g/t Gold nahe der Oberfläche, einschließlich 10,7 Metern zu 4,10 g/t Gold, 3,9 Metern zu 5,51 g/t Gold sowie 1,2 Metern zu 24,80 g/t Gold.

Zusätzlich sind bis zu 5.000 Meter für weitere, bislang nur wenig oder gar nicht per Diamantbohrung getestete Ziele vorgesehen. Dazu zählt unter anderem Bear Paw, ein als Brekzienziel beschriebenes Gebiet mit einer Ausdehnung von 500 x 200 Metern, das durch Bodenproben und flache Bohrungen definiert wurde. Sitka Gold berichtet, dass ein einzelnes Bohrloch im Vorjahr bereits Goldmineralisierung bestätigte: 21,0 Meter mit 1,05 g/t Au, einschließlich 10,0 Metern mit 1,64 g/t Au sowie 3,5 Metern mit 2,29 g/t Au, in DDRCCC-25-117.

Darüber hinaus nennt Sitka Gold mehrere weitere priorisierte Ziele – darunter Josephine, Big Creek, Barney Ridge, May-Qu, ALP und Mahtin – die Merkmale einer „reduced intrusion-related gold mineralization“ zeigen sollen und damit in das bisherige Projektmuster passen. Im Gesamtbild zielt Sitka Gold darauf ab, mit dem 2026-Programm die bereits identifizierten Lagerstätten noch einmal zu erweitern, neue Zonen entlang des bekannten Korridors zu definieren und zusätzliche Ziele innerhalb des großflächigen RC Gold-Projekts strukturiert für die nächsten Schritte vorzubereiten.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Sitka Gold zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Sitka Gold und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Sitka Gold die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.