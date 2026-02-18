    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    dpa-AFX-Überblick

    UNTERNEHMEN vom 18.02.2026 - 15.15 Uhr

    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP/Bayer: Milliardenvergleich im US-Glyphosatstreit - Kurssprung verfliegt

    LEVERKUSEN - Bayer versucht in den USA mit einem milliardenschweren Vergleich das Thema Glyphosat-Klagen weitgehend vom Tisch zu bekommen. Die Streitigkeiten rund um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter haben schon Milliarden verschlungen, die Dividende wurde zusammengestrichen. Ein Gericht in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri muss dem nun angestrebten Sammelvergleich noch zustimmen. Bereits Anfang des Jahrzehnts hatte der Pharma- und Agrarchemiekonzern eine umfassende Lösung angestrebt, die ein Richter aber abgelehnt hatte. Der aktuelle Vorschlag ist allerdings anders aufgebaut. An der Börse ebbte die anfängliche Euphorie am Mittwochvormittag abrupt ab.

    ROUNDUP/Schwache Nachfrage der Lkw-Bauer: SAF-Holland mit Gewinnrückgang

    BESSENBACH - Dem Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat 2025 eine schwache Nachfrage im Erstausrüstungsgeschäft zu schaffen gemacht. So wurde die Region Amerika durch die US-Zollpolitik beeinflusst, während das Geschäft im Raum Asien-Pazifik (APAC) von einer schwachen Nachfrage in Indien und Südostasien gekennzeichnet war. Das konjunkturresistentere Ersatzteilgeschäft habe dies jedoch teilweise ausgleichen können, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bessenbach mitteilte.

    ROUNDUP: Dürr verdient mehr als anvisiert - Aktie legt deutlich zu

    BIETIGHEIM-BISSINGEN - Der Maschinenbauer Dürr hat die eigenen Gewinnpläne für das vergangene Jahr übertroffen. Der Nettogewinn liege mit voraussichtlich rund 200 Millionen Euro über der Prognosebandbreite von 120 bis 170 Millionen, teilte das SDax -Unternehmen überraschend am Dienstag in Bietigheim-Bissingen auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Zum einen habe sich das Tagesgeschäft gut entwickelt, zum anderen sei der Buchgewinn aus dem Ende Oktober vollzogenen Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts höher ausgefallen als erwartet. An der Börse kamen die Eckdaten gut an. Die Aktie legte im frühen Mittwochhandel um gut fünf Prozent zu.

    SAF-Holland mit Umsatzrückgang und deutlich weniger operativen Gewinn

    BESSENBACH - Dem Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat 2025 eine schwache Nachfrage im Erstausrüstungsgeschäft zu schaffen gemacht. So sank der Umsatz um rund acht Prozent auf gut 1,73 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bessenbach mitteilte. Ohne Währungs- und Akquisitionseffekte verringerte sich der Umsatz um rund sieben Prozent. Das bereinigt Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sackte um fast 14 Prozent auf rund 164 Millionen Euro ab. Die bereinigte operative Marge gab um 0,6 Prozentpunkte auf 9,5 Prozent nach. Belastend wirkten höhere Restrukturierungsaufwendungen sowie negative Währungseffekte.

    Rheinmetall darf Blohm+Voss und NVL übernehmen

    BRÜSSEL/DÜSSELDORF/BREMEN - Rheinmetall darf nach einer Entscheidung der EU-Kommission die Militärsparte NVL der Bremer Werftengruppe Lürssen kaufen. Deutschlands größter Rüstungskonzern hatte sich im September mit Lürssen auf den Kauf geeinigt. Dazu zählt auch die Blohm+Voss-Werft im Hamburger Hafen.

    ^
    Weitere Meldungen

    -Aluminium-Industrie beklagt viertes Krisenjahr in Folge -Hochtief erhält Auftrag aus Milliardenprojekt der Bundeswehr - Aktie auf Rekord -ROUNDUP: Cyberangriff auf Bahn stört Auskunftssysteme -Branche will weitere Entlastungen für den Luftverkehr -Hoffnung im Wohnungsbau in Deutschland: Mehr Baugenehmigungen -Merz stellt Luftkampfsystem FCAS infrage
    -ROUNDUP: Kanzler und Digitalminister offen für Social-Media-Verbot -Intershop mit Verlust - Vertrag von Vorstandschef verlängert -Länder setzen Bahn bei Sanierung Berlin-Hamburg Frist -ROUNDUP 2: So viel durstiger als angegeben sind Plug-in-Hybride -Selenskyj drängt auf europäische Produktion von Flugabwehrraketen -Zuckerberg sagt in Prozess um Social-Media-Sucht aus
    -Elektroautos dominieren Pkw-Produktion in Ostdeutschland -Vattenfall-Chefin: Windpark-Flächen in Nordsee begrenzt -Niedersachsen wird beim Küstentourismus beliebter
    -Söder erteilt höheren Spritpreisen Absage
    -BVG und Verdi verhandeln in dritter Runde über Tarifvertrag -Klimastress für Arabica? Organisation warnt vor Folgen für Kaffeeanbau -Hausärzte: E-Patientenakte nur eingeschränkt praxistauglich -ROUNDUP: Appell an CDU-Parteitag für Softdrink-Steuer -Millionen weltweit gucken deutsche Thriller-Serie auf Netflix -Dank Guirassy: BVB nimmt Kurs auf Königsklassen-Achtelfinale -Verbraucherschützer: E-Patientenakten noch nicht Alltag -Aldi Süd und Action rufen Spielzeug zurück - Asbestgefahr -KI-Video: ZDF entschuldigt sich im 'heute journal' bei Zuschauern -Weimer zu Fehlern beim ZDF: 'unangenehmer Vorgang'
    -Studie: Heime durch mehr Krankenpflege im Nachteil
    -Politik-Podcast 'Machtwechsel' jetzt zweimal pro Woche -Vorbereiter und Vollstrecker: BVB feiert traurigen Guirassy°

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,40 % und einem Kurs von 45,04 auf Tradegate (18. Februar 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -6,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 44,44 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -45,43 %/+17,88 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Bayer nach den Vergleichsankündigungen: Aktie bei rund 50 € (nahe BASF), viele sehen sie als Halteposition. Diskussion über erhöhte Rückstellungen (Erwartung auf ~11,8 Mrd. €), negatives FCF‑Risiko 2026 und Finanzierungsbedarf (Kreditlinie/Anleihen; Kapitalerhöhung wird spekuliert). Rechtsrisiken (Supreme Court, PCB‑Fälle) bleiben bestehen, was Abwärtsrisiken einschränkt, aber Aufwärtspotenzial dämpft.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.

    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
