    Robotaxi-Offensive

    Angriff auf Waymo: Uber geht mit 100 Millionen US-Dollar ins Rennen

    Uber investiert mehr als 100 Millionen US-Dollar in eigene Schnelllade-Hubs für Robotaxis. Der Schritt zielt auf Waymo – und skeptische Investoren.

    Foto: Laura Dale - dpa

    Uber treibt seine Offensive im Markt für autonome Fahrzeuge voran, wie Bloomberg berichtete. Der Fahrdienstvermittler will mehr als 100 Millionen US-Dollar in den Aufbau eigener Schnelllade-Stationen für Robotaxis in den USA investieren. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

    Eigene Lade-Hubs für maximale Auslastung

    Die neuen Hochleistungs-Ladezentren entstehen zunächst in der San Francisco Bay Area, in Los Angeles und in Dallas. Dort plant Uber gemeinsam mit Technologiepartnern den Start öffentlicher Robotaxi-Dienste. Ziel ist es, im Wettbewerb mit Alphabet und dessen Tochter Waymo Marktanteile zu gewinnen.

    Die Investition deckt laut Unternehmensangaben Standortentwicklung, Ausrüstung, Netzanschluss und weitere kapitale Aufwendungen ab. Eigene Ladepunkte zu betreiben "verbessert die Effizienz, senkt die Kosten und verlängert die Lebensdauer der Fahrzeuge, wodurch die Auslastung und die Betriebszeit maximiert werden", erklärte Uber in einer Stellungnahme.

    Der Konzern reagiert damit auch auf Skepsis an der Wall Street. Investoren zweifeln zunehmend an der Zukunft des klassischen, von Menschen gesteuerten Ride-Hailing-Geschäfts. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn 14 Prozent im Minus.

    Milliarden für autonome Partner

    Uber setzt deshalb verstärkt auf Kooperationen. Das in San Francisco ansässige Unternehmen hat Hunderte Millionen US-Dollar in Entwickler autonomer Technik wie die Lucid Group, Nuro und Wayve Technologies investiert. Hinzu kommen Beteiligungen an Flottenmanagern wie Moove und Avomo. Teil der Vereinbarungen sind Zusagen zum Kauf kompletter Robotaxi-Flotten, die Uber perspektivisch über seine Plattform ausrollen will.

    Das Management bleibt offensiv. Bis Ende 2026 sollen autonome Fahrzeuge in mindestens 10 Städten über die Uber-App verfügbar sein. Noch in diesem Jahr will das Unternehmen Robotaxis von Lucid und Nuro in der Bay Area starten sowie autonome Vans von Volkswagen in Los Angeles einsetzen.

    In Austin und Atlanta kooperiert Uber bereits mit Waymo. Dort organisiert der Konzern über Beteiligungen an Drittanbietern das Laden, Reinigen und Prüfen der Fahrzeuge.

    Strategiewechsel bei Elektromobilität

    Parallel schließt Uber neue Vereinbarungen mit Ladeanbietern, um auch Fahrern von Elektrofahrzeugen besseren Zugang zu Strom zu sichern. Partner sind unter anderem EVgo in mehreren US-Städten, Hubber und Ionity in London sowie Electra in Paris und Madrid.

    Uber garantiert den Betreibern eine bestimmte Auslastung. Werden die Zielwerte nicht erreicht, zahlt das Unternehmen Strafgebühren. Das soll den Ausbau von mehr als 1.000 zusätzlichen Ladepunkten weltweit ermöglichen.

    Hinter dem Vorstoß steht auch ein Strategiewechsel: Laut einer internen Umfrage sorgen sich Fahrer inzwischen stärker um fehlende Ladeinfrastruktur als um hohe Fahrzeugkosten. Im Dezember stellte Uber deshalb monatliche Boni für Elektrofahrer ein und ersetzte sie durch einmalige Zuschüsse beim Umstieg von Verbrennern.

    Mit dem milliardenschweren Infrastruktur-Vorstoß signalisiert Uber Entschlossenheit. Der Konzern will im Robotaxi-Zeitalter nicht nur Vermittler sein, sondern Betreiber des operativen Rückgrats.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Mehr anzeigen
    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
