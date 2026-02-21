    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Steuer-Rallye voraus?

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wells Fargo sieht Robinhood und Bitcoin von Steuererstattungen profitieren

    Eine Welle höherer Steuererstattungen könnte laut Analysten frische Milliarden in spekulative Anlagen lenken – mit besonderem Rückenwind für Bitcoin und Robinhood.

    Steuer-Rallye voraus? - Wells Fargo sieht Robinhood und Bitcoin von Steuererstattungen profitieren
    Foto: Dall-E

    Die diesjährige US-Steuersaison könnte sich als unerwarteter Impulsgeber für die Finanzmärkte erweisen. Analysten von Wells Fargo erwarten, dass höhere Steuererstattungen bei vielen US-Haushalten zusätzliche Liquidität freisetzen, die verstärkt in risikoreichere Anlageklassen fließen könnte. Im Zentrum dieser Entwicklung stehen vor allem Bitcoin sowie der Online-Broker Robinhood, die beide stark von der Aktivität privater Anleger abhängen.

    Milliarden an frischem Kapital könnten in den Markt fließen

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Robinhood Markets Inc!
    Long
    71,74€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 14,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    80,73€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 13,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nach Einschätzung der Analysten könnten bis Ende März erhebliche zusätzliche Mittel in die Kapitalmärkte gelangen, wenn ein Großteil der Steuererstattungen ausgezahlt wird. Grundlage dafür sind steuerpolitische Anpassungen sowie unveränderte Quellensteuerabzüge, die dazu führen könnten, dass viele Arbeitnehmer höhere Rückzahlungen erhalten als in den Vorjahren.

    Historisch betrachtet wirken Steuererstattungen in den USA häufig als kurzfristiger Liquiditätsmotor. Ein Teil des zusätzlichen Geldes landet nicht im Konsum, sondern direkt in Wertpapieren oder Kryptowährungen – insbesondere bei einkommensstärkeren Haushalten, die stärker am Kapitalmarkt engagiert sind.

    Bitcoin als Indikator für Liquidität und Risikoappetit

    Für viele Marktbeobachter fungiert Bitcoin zunehmend als Gradmesser für die allgemeine Risikobereitschaft. Sinkende Liquidität ging zuletzt mit deutlichen Kursverlusten der Kryptowährung einher. Analysten sehen darin ein Signal, wie sensibel Bitcoin auf Veränderungen der Kapitalströme reagiert.

    Eine mögliche Steuer-Rallye könnte diese Entwicklung umkehren. Wenn zusätzliches Kapital aus Steuererstattungen in den Markt fließt, profitieren erfahrungsgemäß Anlagen mit hohem Wachstumspotenzial und erhöhter Volatilität zuerst – eine Kategorie, in die Bitcoin klar fällt.

    Robinhood: Profiteur einer möglichen Retail-Renaissance

    Die Trading-App Robinhood Markets dürfte besonders sensibel auf einen Anstieg der Retail-Aktivität reagieren. Das Unternehmen hatte zuletzt mit Gegenwind zu kämpfen: sinkende Erlöse im Kryptogeschäft, rückläufige Handelsvolumina und steigende Kosten belasteten das Ergebnis.

    Trotzdem sehen Analysten in einer möglichen Steuer-Rallye einen klaren positiven Hebel. Wenn Millionen Anleger zusätzliche Mittel auf ihre Konten erhalten, könnten Einzahlungen auf Broker-Plattformen steigen – ein Szenario, das Robinhoods transaktionsbasiertes Geschäftsmodell direkt stärkt.

    Die Strategie des Unternehmens, sich zur umfassenden Finanzplattform zu entwickeln, erhöht zwar kurzfristig die Ausgaben, könnte jedoch langfristig für stabilere Erlösquellen sorgen.

    Ausblick

    Ob die erwartete Steuer-Rallye nachhaltig ist, hängt von mehreren Faktoren ab – darunter Zinsentwicklung, makroökonomische Stabilität und die allgemeine Marktstimmung. Kurzfristig jedoch deuten mehrere Signale darauf hin, dass zusätzliche Liquidität die Risikobereitschaft erhöhen könnte.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Steuer-Rallye voraus? Wells Fargo sieht Robinhood und Bitcoin von Steuererstattungen profitieren Eine Welle höherer Steuererstattungen könnte laut Analysten frische Milliarden in spekulative Anlagen lenken – mit besonderem Rückenwind für Bitcoin und Robinhood.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     