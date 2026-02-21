Bitcoin in Gefahr: Quantencomputer könnten alles zerstören

O’Leary bezeichnete Quantencomputer als ein "neues Risiko, das jetzt im Umlauf ist". Das Risiko, dass ein leistungsstarker Quantencomputer irgendwann in der Lage sein könnte, die Kryptografie der Blockchain zu knacken, reicht seiner Ansicht nach aus, um institutionelle Anleger zurückhaltend zu machen.

Kevin O’Leary, kanadischer Geschäftsmann und Investor bei Shark Tank, äußerte kürzlich Bedenken, dass Quantencomputer das größte Hindernis für eine erhöhte institutionelle Beteiligung an Bitcoin (BTC) darstellen könnten. Die Sorge vor den potenziellen Risiken von Quantencomputern halte viele Großanleger davon ab, ihre Bitcoin-Bestände auszubauen.

Auch wenn er nicht glaubt, dass dieses Risiko unmittelbar bevorsteht, beeinflusst es seiner Meinung nach bereits die Kapitalverteilung. O’Leary erwartet daher, dass die institutionelle Beteiligung an Bitcoin wohl nicht über eine 3-Prozent-Grenze hinausgehen wird, solange keine klare Lösung für die Quanten-Risiken gefunden ist.

"Bis das geklärt ist, erwarte nicht, dass sie über die 3-Prozent-Beteiligung hinausgehen. Sie bleiben vorsichtig, diszipliniert und warten auf Klarheit. Das ist die Realität", zitiert ihn BeInCrypto.

O’Leary ist nicht der einzige, der diese Sorgen teilt. Christopher Wood, weltweit zuständiger Leiter für Aktienstrategie bei Jefferies, gab kürzlich bekannt, dass er in seinen Modellportfolios die Gewichtung von Bitcoin um zehn Prozent reduziert habe. Der Grund: Fortschritte bei Quantencomputern könnten die Argumente für Bitcoin als sicheren Wertspeicher schwächen.

Einige Analysten argumentieren, dass die wachsende Angst vor Quantencomputern dazu beigetragen hat, dass Bitcoin seinen Reiz gegenüber Gold verloren hat.

In Reaktion auf diese Bedenken haben Bitcoin-Entwickler kürzlich einen wichtigen Schritt unternommen. Sie haben das Bitcoin Improvement Proposal 360 (BIP 360) offiziell in das GitHub-Repository aufgenommen. Obwohl es noch nicht genehmigt oder zur Umsetzung vorgesehen ist, könnte dieser Vorschlag in zukünftige Bitcoin-Updates einfließen.

BIP 360 schlägt die Einführung eines neuen Ausgabe-Typs namens "Pay-to-Merkle-Root" (P2MR) vor. Ziel ist es, die Sichtbarkeit von öffentlichen Schlüsseln zu reduzieren. Der P2MR-Ansatz würde den Key-Path von Taproot entfernen und sicherstellen, dass öffentliche Schlüssel erst beim Ausgeben sichtbar werden.

Dies verringert wohl die Anfälligkeit gegenüber möglichen Quantenangriffen, da traditionelle Formate wie P2PK und P2TR öffentliche Schlüssel entweder direkt anzeigen oder speichern, wodurch sie für Quantencomputer angreifbar sind. Mit dem P2MR-Ansatz bleiben die Schlüssel so lange wie möglich außerhalb der Blockchain, was das Risiko mindert.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



