    Green Bridge Metals: Kupfer-Nickel-Projekt vor Meilenstein

    Green Bridge bereitet ein erstes Bohrprogramm auf dem Kupfer‑Nickel‑Projekt Serpentine in Minnesota vor – ein potenziell bedeutendes Sulfid‑System mit strategischer Relevanz für Nordamerika.

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252
    • Green Bridge treibt Vorbereitungen für ein Phase‑1‑Diamantkernbohrprogramm auf dem Kupfer‑Nickel‑Projekt „Serpentine“ (St. Louis County, Minnesota) vor; Bohrungen sind für die zweite Hälfte 2026 geplant.
    • Projekt „Serpentine“: großes, tagebautaugliches Kupfer‑Nickel‑Sulfid‑System angrenzend an NorthMet und Sunrise; Ressourcen laut NI‑43‑101: 279,9 Mio. t (0,37 % Cu, 0,12 % Ni, 0,007 % Co; 0,53 % CuÄq) plus 21,6 Mio. t angedeutet (0,46 % Cu, 0,16 % Ni; 0,69 % CuÄq).
    • Drei Hauptziele des Phase‑1‑Programms: Wirtschaftlichkeit der bekannten Ressource prüfen, Beitrag weiterer Metalle (Platingruppenmetalle, Kobalt) evaluieren und innerhalb von ~18 Monaten eine erste wirtschaftliche Bewertung (PEA) ermöglichen.
    • Geplante Programmdetails: ca. 6–10 Diamantkernbohrungen mit insgesamt ~2.000–2.500 m, Bohrtiefen ~90 bis >300 m; Genehmigungsarbeiten mit Minnesota DNR laufen; Foraco‑Bohranlage vorgesehen; Bohrloch‑Geophysik, Mehrfachanalysen und Umwelt-/Grundwassermessungen geplant.
    • Strategische Vorteile: oberflächennahe Lagerstätte mit günstigem Abraum/Erz‑Verhältnis, Nähe zu Infrastruktur und anderen Duluth‑Projekten, günstiges Bergbauregime in Minnesota sowie positive geopolitische Bedeutung für nordamerikanische Rohstoffversorgung.
    • Wichtiger Hinweis/Risiko: Die Mitteilung ist bezahlte Marketingkommunikation mit Interessenkonflikten; Green Bridge ist ein Early‑Stage/Micro‑Cap mit hohen Risiken (finanzielle Defizite, Verwässerung, Totalverlust möglich) und keine unabhängige Anlageberatung.

    Der Kurs von Green Bridge Metals Corporation lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,78 % im Plus.
    9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,1980EUR das entspricht einem Plus von +1,54 % seit der Veröffentlichung.


    Green Bridge Metals Corporation

    +2,06 %
    -8,14 %
    +41,07 %
    +259,09 %
    +105,73 %
    +171,23 %
