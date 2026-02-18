    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    USA

    Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

    • Industrieproduktion Jan +0,7%: starker Anstieg
    • Erwartung +0,4%; Dezember revidiert auf +0,2%.
    • Kap. Auslastung +0,5pp auf 76,2% (erw. 76,5%).
    USA - Industrieproduktion steigt stärker als erwartet
    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion zu Jahresbeginn stärker gestiegen als erwartet. Im Januar habe sie um 0,7 Prozent zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed am Mittwoch in Washington mit. Dies ist der stärkste Anstieg seit fast einem Jahr. Volkswirte hatten ein Plus von lediglich 0,4 Prozent erwartet.

    Allerdings hatte die Produktion im Vormonat weniger zugelegt als zunächst ermittelt. Im Dezember war die Fertigung um revidiert 0,2 Prozent gestiegen, nachdem zuvor nur ein Plus um 0,4 Prozent ermittelt worden war.

    Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen stieg im Januar um 0,5 Prozentpunkte auf 76,2 Prozent. Volkswirte hatten mit 76,5 Prozent gerechnet./jsl/la/he





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
