Milliarden-Pakt entfacht neue Energie-Allianz zwischen USA und Japan

"Unser MASSIVES Handelsabkommen mit Japan ist gerade in Kraft getreten!", schrieb Trump am Dienstag in sozialen Medien. Die Projekte seien nur möglich durch "ein ganz besonderes Wort: ZÖLLE".

Die USA und Japan zünden die erste Stufe ihres milliardenschweren Handelsabkommens, wie Bloomberg berichtete. Japan will bis zu 36 Milliarden US-Dollar in amerikanische Gas-, Öl- und Rohstoffprojekte investieren. Das ist die erste Tranche eines insgesamt 550 Milliarden US-Dollar schweren Engagements, das Tokio im Rahmen des Zollabkommens mit Präsident Donald Trump zugesagt hat.

Japans Premierministerin Sanae Takaichi betonte, die Vorhaben stärkten widerstandsfähige Lieferketten in kritischen Bereichen wie Energie, kritischen Mineralien und künstlicher Intelligenz. "Wir sind der Ansicht, dass diese Initiative voll und ganz mit ihren Kernzielen im Einklang steht: Förderung des gegenseitigen Nutzens zwischen Japan und den Vereinigten Staaten, Gewährleistung der wirtschaftlichen Sicherheit und Förderung des Wirtschaftswachstums", erklärte sie.

Gigantisches Gaskraftwerk in Ohio

Das Herzstück ist ein Gaskraftwerk in Ohio mit einer geplanten Leistung von 9,2 Gigawatt. US-Handelsminister Howard Lutnick sprach von einem der größten Energieprojekte der US-Geschichte. Trump nannte es "das größte in der Geschichte".

Bis zu 33 Milliarden US-Dollar sollen in die Anlage fließen. Federführend ist eine Tochter der SoftBank Group. Auch Toshiba und Hitachi signalisierten Interesse. Läuft das Werk unter Volllast, entspricht das der Leistung von 9 Kernreaktoren oder dem Strombedarf von rund 7,4 Millionen Haushalten im Netz von PJM Interconnection LLC.

Ölterminal und Hightech-Diamanten

Als zweites Projekt fließen 2,1 Milliarden US-Dollar in das Exportterminal Texas GulfLink im Golf von Mexiko. Betreiber ist Sentinel Midstream. Laut Handelsministerium könnte die Anlage bei voller Auslastung bis zu 30 Milliarden US-Dollar jährliche Rohölexporte ermöglichen.

Japan investiert voraussichtlich auch 600 Millionen US-Dollar in eine Fabrik für synthetische Industriediamanten in Georgia. Das Projekt wird laut Angaben des Handelsministeriums von Element Six getragen, einer Tochter von De Beers. Die Diamantkörnung gilt als Schlüsselmaterial für Halbleiter-, Automobil- und Energieindustrien.

"Japan stellt das Kapital zur Verfügung. Die Infrastruktur wird in den Vereinigten Staaten gebaut. Die Erlöse sind so strukturiert, dass Japan seine Rendite erzielt und Amerika strategische Vermögenswerte, erweiterte Industriekapazitäten und eine gestärkte Energiedominanz gewinnt", sagte Lutnick.

Zölle als Druckmittel

Das Investitionsprogramm ist eng mit dem Zollkompromiss verknüpft. Trump hatte zunächst Zölle von 25 Prozent angedroht und sie später auf 15 Prozent gesenkt, nachdem Japan das 550-Milliarden-Paket zusagte. Sollte Tokio Projekte nicht finanzieren, könnten die USA Einnahmen zurückfordern oder Zölle erhöhen.

Japans Chefkabinettssekretär Minoru Kihara erklärte, beide Regierungen wollten "weiterhin eng zusammenarbeiten, um die Details zu optimieren und einen raschen Start dieser Projekte sicherzustellen".

Für Takaichi kommt der Schritt politisch gelegen. Vor ihrem geplanten Treffen mit Trump am 19. März in Washington demonstriert sie wirtschaftliche Geschlossenheit. Beobachter sehen darin ein Signal strategischer Partnerschaft in Zeiten wachsender Konkurrenz um Energie, künstliche Intelligenz und kritische Rohstoffe.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion