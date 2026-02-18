Leichte Gewinne - Experte: Risikoscheu nimmt zu

Ich finde ja du beschwichtigst etwas zu stark. Man muss auch mal klare Kante zeigen wenn etwas zu weit geht. Und das tut es.





Ich meine wir haben eine Staatsquote von etwa 50 Prozent. Zusätzlich noch jede Menge Menschen, die wir auf Grund politischer Entscheidungen finanzieren. Wir wurden dazu weder gefragt noch hatten im Vorfeld irgendein Mitspracherecht.





Und sind wie viele Leistungsträger in unserer Gesellschaft von den insgesamt 84 Millionen Menschen im Land welche den Laden wirklich am Laufen halten?





Dieses Verhältnis zwischen "Leistungsträgern" und dem Rest stimmt nach meinem Empfinden einfach hinten vorne nicht mehr. Das ist nicht nur ein wenig sondern grob in Schieflage.





Wenn ich als einziger Mechaniker in einer Autowerkstatt arbeiten würde, in der 2 Mitarbeiter in der Lohnabrechnung sitzen, 2 in der Ersatzteilbeschaffung, einer für Qualitätssicherung zuständig wäre, einer ausschließlich die Entsorgung übernimmt und einer für die Rechnungsstellung zuständig wäre und sich dann der Chef ständig noch neue bürokratische Gemeinheiten und neue Zettelwirtschaft einfallen lassen würde, Kollegen aus anderen Abteilungen ständig alles besser wüssten obwohl sie noch nie geschraubt haben, insbesondere, wie ich meinen Job zu erledigen habe und mir der Chef bei jeder Gelegenheit zusätzlich mit seinem Moralismus auf den Geist gehen würde ich vermutlich auch sagen, "Wisst ihr was, Ihr könnt mir alle mal die Hutkrempe raufsteigen, schmeißt euren Laden doch selbst, dann wisst ihr wie es ist.".





Ich würde mir eher eine Autowerkstatt wünschen in der 7 Mechaniker motiviert schrauben und der Chef im Notfall mit anpackt, die Lohnbuchhaltung und die komplette Organisation schmeißt, vielleicht mit einer Bürohilfe. Sonst ist das einfach vollkommen ineffizient und gleicht eher eine selbst verwaltenden Behörde mit einem "Arbeitssklaven" als einer effizienten und funktionierenden Werkstatt. Und die Kunden wären vermutlich ebenfalls wesentlich zufriedener.





Das ist jetzt etwas plakativ und leicht populistisch angehaucht, aber so ist es doch zugespitzt beschrieben mittlerweile in unserem Land.





Zu deinen Zahlen.





Bei 18000 Euro Dividenden zahlst du(ich lasse den Freibetrag jetzt weg):

Kapitalertragssteuer(25 %): 4500 Euro

Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragssteuer (5,5 %) : 247,50 Euro





Zukünftig dann ggf. zusätzlich bezogen auf 18000 Euro Dividenden:

Krankenversicherung(14,6 %): 2648 Euro

Pflegeversicherung (3,6 %): 648 Euro

(Arbeitslosenversicherung(2,6%): 468 Euro)

Rentenversicherung(18,6 %): 3348 Euro





Wie kommst du auf die von dir angegebenen 120-150 Euro monatlich? Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Meinst du die Bank oder das Unternehmen welches die Dividenden ausschüttet übernehmen zukünftig die Hälfte deiner zu entrichtenden Beiträge?





Vielleicht kommst du auf so niedrige Beiträge wenn du Privatier bist und ansonsten keinerlei Einkünfte hast. Aber als arbeitender Mensch dürften die Abschläge meines Erachtens nach wesentlich höher ausfallen. Falls du mehr weißt, kläre uns/mich bitte auf.





Und meine Meinung ist, wenn Menschen mit Geld prinzipiell nicht umgehen können, ist es egal ob ich ihnen 100 Euro oder 200 Euro anvertraue. Da nützt es auch wenig, wenn ich eine spendable oder gönnerhafte Einstellung vertrete, das Geld ist mit hoher Wahrscheinlichkeit weg.





Wenn ich einen Blick auf die Steuereinnahmen werfe sehe ich nur wie die Einnahmen sprudeln. Mir aber bleibt effektiv immer weniger von meiner Arbeit zum Leben. Ich will nicht jammern, ich möchte es nur erwähnen, da es vielen anderen vermutlich ähnlich geht.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5931/board/20260211180205-ecdeb033ee138bdd680672e0318115a04cc7b234d8c22b0da.png